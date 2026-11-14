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Atina'nın planı Türkiye'ye takıldı: Kahire'den 'Ankara' itirafı

10:57, 14/11/2026, Cumartesi
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Kahire, 2020’deki anlaşmanın genişletilmesi için Türkiye’nin de müzakerelere katılmasını istiyor.

Yunanistan'ın, Mısır ile 2020 yılında imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını Rodos Adası'nın doğusuna doğru genişletme girişimi Kahire'den döndü. Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Meclis Sözcüsü Dimitris Keridis, Mısır'ın Türkiye'nin itirazları nedeniyle "Ankara masaya oturmadan anlaşmayı genişletmek istemediğini" itiraf etti.

Libya'nın doğusundaki Bingazi yönetiminin 2019 tarihli Türkiye-Libya deniz yetki sınırları mutabakatını onaylamasının ardından Doğu Akdeniz'de elini güçlendirmek isteyen Atina yönetimi, gözünü Kahire ile yapacağı yeni bir sınırlandırma anlaşmasına dikti. Ancak Yunanistan'ın 2020'de Mısır ile imzaladığı kısmi münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşmasını genişletme teklifi, Mısır makamlarının Türkiye şartına takıldı.

ATİNA'DAN İTİRAF GELDİ: "MISIR, TÜRKİYE DE GELMELİ DİYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin Meclis Sözcüsü ve eski Göç Bakanı Dimitris Keridis, katıldığı ANT1 televizyonu yayınında Kahire ile yürütülen diplomasi trafiğindeki tıkanıklığı açıkça dile getirdi. Yunanistan ile Mısır arasındaki 2020 tarihli anlaşmanın Rodos Adası'nın doğusuna doğru genişletilmesi konusunda henüz uzlaşma sağlanamadığını belirten Keridis, süreci şu sözlerle aktardı:"Mısır’a bizimle sınırlandırma görüşmelerini ilerletmesi için davette bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Ancak Mısır, ‘Hayır, Türkiye de gelmeli’ diyor. Çünkü Türkiye’nin burada itirazları var."

MİÇOTAKİS İLE SİSİ ARASINDA TELEFON DİPLOMASİSİ

Keridis'in açıklamaları, Atina'nın Doğu Akdeniz'de Kahire'yi kendi safına çekmek için temaslarını sıklaştırdığı bir döneme denk geldi. Yunanistan-GKRY elektrik bağlantı projesi kapsamında Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun Girit'teki Kandiye Limanı'ndan ayrılmasının hemen ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Atina yönetimi, yıl sonuna kadar MEB görüşmelerini resmen başlatmayı hedefliyor.


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KRİTİK NOKTA 28. MERİDYENİN DOĞUSU: TÜRKİYE İLE ANLAŞMA MISIR'A DAHA GENİŞ ALAN SAĞLIYOR

Atina'nın yeni sınırlandırma planının merkezinde, 2020'deki Yunanistan-Mısır kısmi anlaşmasının sona erdiği 28. meridyenin doğusundaki bölge yer alıyor.

Yunanistan, Türkiye'nin itirazları sebebiyle bugüne kadar anlaşma dışında bırakılan bu hattı da masaya dahil etmeye çalışıyor.

Öte yandan Yunan adalarının deniz yetki alanı hesaplamalarında tam etki yaratmasına karşı çıkan Ankara, orta hat esasına dayalı bir sınırlandırma yöntemiyle Türkiye ile uzlaşması halinde Mısır'ın çok daha geniş deniz yetki alanları elde edeceğini vurguluyor.

Başlıklar :dimitris keridiskiriakos miçotakisabdulfettah es-sisiyunanistanmısırtürkiye
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Atina'nın planı Türkiye'ye takıldı: Kahire'den 'Ankara' itirafı
Kahire, 2020’deki anlaşmanın genişletilmesi için Türkiye’nin de müzakerelere katılmasını istiyor.
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