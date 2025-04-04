EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME GÜNLERİ: Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak, yattı mı?

Emeklilere bayram ikramiyesi fark ödemeleri için takvim netleşti. Bayram öncesi 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyelere yapılan düzenleme ile tutar 4 bin TL’ye çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1000 TL’lik farkın ödeme tarihlerinin tahsis numarasına göre belirlendiğini duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, fark ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte, emekli bayram ikramiyesi fark ödemelerine ilişkin detaylar…