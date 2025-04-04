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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME GÜNLERİ: Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak, yattı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME GÜNLERİ: Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak, yattı mı?

09:154/04/2025, Friday
Yeni Şafak
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Emeklilere bayram ikramiyesi fark ödemeleri için takvim belli oldu. Bayramdan önce 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyelerin, yeni düzenlemeyle 4 bin TL’ye çıkarılmasının ardından 1000 TL’lik fark ödemesi yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsis numarasına göre ödeme tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. Emekliler, e-Devlet üzerinden ödeme bilgilerini sorgulayabilecek. İşte, emekli bayram ikramiyesi fark ödemelerine dair detaylar...

Emeklilere bayram ikramiyesi fark ödemeleri için takvim netleşti. Bayram öncesi 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyelere yapılan düzenleme ile tutar 4 bin TL’ye çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1000 TL’lik farkın ödeme tarihlerinin tahsis numarasına göre belirlendiğini duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, fark ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte, emekli bayram ikramiyesi fark ödemelerine ilişkin detaylar…

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK'nın X.com hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TARİHLERİ

Bayramda 3 bin liralık emekli ikramiyelerini alan emekliler, 3 Nisan günü de bin liralık farklarını da almaya başlayacak. Böylece her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

4/a (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

17-21 arasında olanlar 3 Nisan 2025

22-26 arasında olanlar 4 Nisan 2025

4/b (BAĞ-KUR) kapsamında aylık alanlar

4 Nisan 2025

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar

5 Nisan 2025

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI SORGULAMA EKRANI

Emekli bayram ikramiyesi farkı, T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e girilip, sağ üst alandaki arama butonuna basılarak, “ Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazıldığında sorgulanabiliyor. 

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