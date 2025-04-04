Çiftçilere destek ödemesi ne zaman? Mazot ve gübre desteği ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 liralık destek ödemesinin 4 Nisan Cuma günü hesaplara aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, bu ödemelerin, çiftçilerin üretim faaliyetlerini desteklemeyi amaçladığını belirterek, ödemelerin mazot ve gübre desteği, yem bitkileri desteği ve diğer tarımsal destek kalemlerini kapsadığını açıkladı.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI

Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira, yaş çay prim desteği için 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira olarak belirlendi.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon lira, paylaşımda belirlenen takvime göre bölünmeden yarın saat 18.00'den sonra ödenecek.