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OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı: İstanbul Orman Genel Müdürlüğü arazöz, dozer, greyder, ekskavatör iş makinası ve traktör operatörü alımı kura çekilişi asil yedek isim listesi

OGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı: İstanbul Orman Genel Müdürlüğü arazöz, dozer, greyder, ekskavatör iş makinası ve traktör operatörü alımı kura çekilişi asil yedek isim listesi

10:334/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>OGM işçi alımı kura sonuçları isim istesi</p>
OGM işçi alımı kura sonuçları isim istesi

OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu isim listesi 2025 il il belli oldu. 28 Mart 2025 tarihinde düzenlenen OGM işçi alımı kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayın ile yapılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü 4 Nisan itibariyle OGM işçi kura çekilişi sonuçlarını erişime açtı. OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller arasında İstanbul da yer aldı. İşte OGM işçi alımı İstanbul arazöz, dozer, greyder, ekskavatör iş makinası ve traktör operatörü alımı kura çekilişi kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

OGM, kura sonuçlarını il il açıklamaya başladı. Adaylar, başvurdukları illere ait sonuçları öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor. OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller arasında İstanbul da bulunuyor. İşte İstanbul OGM Kura çekilişi sonuçları asil ve yedek isim listesi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Geçici İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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