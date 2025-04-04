OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu isim listesi 2025 il il belli oldu. 28 Mart 2025 tarihinde düzenlenen OGM işçi alımı kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayın ile yapılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü 4 Nisan itibariyle OGM işçi kura çekilişi sonuçlarını erişime açtı. OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller arasında İstanbul da yer aldı. İşte OGM işçi alımı İstanbul arazöz, dozer, greyder, ekskavatör iş makinası ve traktör operatörü alımı kura çekilişi kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

1 /33 OGM, kura sonuçlarını il il açıklamaya başladı. Adaylar, başvurdukları illere ait sonuçları öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ediyor. OGM işçi alımı kura sonuçları açıklanan iller arasında İstanbul da bulunuyor. İşte İstanbul OGM Kura çekilişi sonuçları asil ve yedek isim listesi.

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