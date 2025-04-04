Evde bakım maaşı ödemesi her ay düzenli olarak yapılan ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabilirken, illere göre ödeme tarihleri farklılık gösterebiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşı, ekonomik olarak ihtiyaç sahibi bireyler için önemli bir destek sağlıyor. Peki, 2025 Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı, hangi illerde hesaplara yatırıldı? İşte Evde bakım maaşı nisan ödeme takvimi...
Nisan Ayı Evde Bakım Maaşı Ödeme Listesi Yayınlandı Mı?
Nisan ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara geçeceği konusu, evde bakım yardımı alan vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanan bir diğer konu oldu. Her ay belirli tarihlerde yapılan ödemeler, illere göre farklılık gösterebiliyor. Şu an için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin henüz başlamadığı belirtiliyor.
Ancak ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılması bekleniyor. Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15'inden itibaren ödenmeye başlanıyor ve ödeme tarihleri illere göre farklılık gösteriyor.
Evde Bakım Maaşı Sorgulama: E-Devlet ve SMS İle Takip Edin
Evde bakım maaşı ödemesinin ne zaman hesabınıza yattığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaşını alan vatandaşlar, cep telefonlarından SMS ile de bakiye takibi yapabiliyor.
Cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak 4747'ye SMS gönderebilir, ödeme durumunu öğrenebilirsiniz. Bu işlem için mesaj ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
2025 Evde bakım maaşı ne kadar?
Memur maaşlarındaki artış nedeniyle evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.