Nisan Ayı Evde Bakım Maaşı Ödeme Listesi Yayınlandı Mı?





Nisan ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara geçeceği konusu, evde bakım yardımı alan vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanan bir diğer konu oldu. Her ay belirli tarihlerde yapılan ödemeler, illere göre farklılık gösterebiliyor. Şu an için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin henüz başlamadığı belirtiliyor.