Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan çağrısı: İsrail'e artık 'dur' denilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkının bulunduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.
'BMGK ve tüm yapıları harekete geçmeli'
İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı "cinnet siyaseti"ni Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmesi gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: