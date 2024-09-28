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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan çağrısı: İsrail'e artık 'dur' denilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan çağrısı: İsrail'e artık 'dur' denilmeli

Pınar Görgü
16:2328/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkının bulunduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"İsrail’in, Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum"
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:
"İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir. Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez. İsrail hükümeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta, tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır"

'BMGK ve tüm yapıları harekete geçmeli'

İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı "cinnet siyaseti"ni Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmesi gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz. İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'in, Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor, saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Lübnan

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