Lübnan'a kara saldırısı düzenleyen katil İsrail Hizbullah'la çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildi.