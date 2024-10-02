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Lübnan'a kara saldırısı düzenleyen katil İsrail Hizbullah'la çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu

Lübnan'a kara saldırısı düzenleyen katil İsrail Hizbullah'la çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu

15:192/10/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'da bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi. Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde Lübnan'daki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı aktarılırken resmi makamlar bunu doğrulamadı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 İsrail askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü belirtti.

Smotrich, ölen askerin çavuş rütbesindeki Eitan Itzhak Oster olduğunu aktardı. Oster, İsrail ordusunun Lübnan'a karadan başlattığı işgalinin ardından öldüğü açıklanan ilk asker oldu.

İsrail ordu sözcülüğü de Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünün ailesine haber verildiğini duyurdu.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde Lübnan'daki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı aktarılırken resmi makamlar bunu doğrulamadı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.



#İsrail
#Lübnan
#Eitan Itzhak Oster

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