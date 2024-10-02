Lübnan'a kara saldırısı düzenleyen katil İsrail Hizbullah'la çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu

Katil İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'da bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi. Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde Lübnan'daki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin de yaralandığı aktarılırken resmi makamlar bunu doğrulamadı.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 İsrail askerinin Lübnan'daki çatışmalarda öldüğünü belirtti.
İsrail ordu sözcülüğü de Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünün ailesine haber verildiğini duyurdu.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.