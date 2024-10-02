Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul ve yetimhaneyi vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yeni yasama yılının açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Terör devlete İsrail’e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail ne yaparsa yapsın er ya da geç durdurulacak" dedi. Hitler gibi Netanyahu’nun da aynı şekilde durdurulacağının altını çizen Erdoğan, “Anaların, babaların ahı bu zalimleri rezil rüsva edecektir.“ ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında “Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var” diyen Erdoğan, “Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenlere, Hamas terör örgütüdür diyenlere sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var” şeklinde konuştu.