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Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul ve yetimhaneyi vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul ve yetimhaneyi vurdu: 10 kişi hayatını kaybetti

07:492/10/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 17 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu bir Hitler özentisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yeni yasama yılının açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Terör devlete İsrail’e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail ne yaparsa yapsın er ya da geç durdurulacak" dedi. Hitler gibi Netanyahu’nun da aynı şekilde durdurulacağının altını çizen Erdoğan, “Anaların, babaların ahı bu zalimleri rezil rüsva edecektir.“ ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında “Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var” diyen Erdoğan, “Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenlere, Hamas terör örgütüdür diyenlere sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var” şeklinde konuştu.


#Gazze
#İsrail
#Filistin

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