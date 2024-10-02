Terör devleti İsrail İran'ın saldırısının karşılıksız kalmayacağını duyurdu: Cevabımız acı verici olacak

İran, terör devleti İsrail'e yaklaşık 500 füze kullanarak bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Tel Aviv'e fırlatılan füzelerden birçoğu işgalcilerin Demir Kubbe Savunma Sistemini aşarak hedeflerine ulaştı. İran'ın gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan katil İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, İran'ın saldırılarına karşı sessiz kalmayacaklarını ve cevaplarının acı verici olacağını belirtti.
Terör devleti İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, İran'ın füze saldırılarına karşı "sessiz kalmayacaklarını" söyledi.
Danon, BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, dün İran'ın işgalci İsrail topraklarına gerçekleştirdiği füze saldırısını gazetecilere değerlendirdi.
İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misillemenin "savunma amaçlı olmadığını" belirten Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı." dedi.
İşgalci İsrail Büyükelçisi, "İsrail, böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacak. İsrail, karşılık verecek. Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak." ifadesini kullandı.
Danny Danon, katil İsrail'in vereceği karşılığın, "İran'ın aksine uluslararası hukuka tam olarak uygun olacağını" iddia etti.
İran'ın, terör devleti İsrail'e karşı düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderme "cüretinde" bulunduğunu söyleyen Danon, bunu "küstahlık" olarak değerlendirdi.
İran, söz konusu saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, işgalci İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtmişti.