Hizbullah duyurdu: Lübnan'ın güneyine sızmaya çalışan İsrail askerleri hedefte

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 362 gündür aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'nin merkezindeki Tuffah Mahallesi'nde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Maskat Okulu'nu bombaladı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar ile yaşamını yitirenlerin cenazeleri el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Bombardımandan ağır yaralı babası ile birlikte kurtarılan Gazzeli küçük kızın şok içindeki hali yürekleri yakarken, sorulan sorulara cevap bile veremediği ve sadece etrafa baktığı anlar izleyenleri derinden etkiledi.