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Hizbullah duyurdu: Lübnan'ın güneyine sızmaya çalışan İsrail askerleri hedefte

Hizbullah duyurdu: Lübnan'ın güneyine sızmaya çalışan İsrail askerleri hedefte

16:192/10/2024, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait birliklerin Yarun beldesinin ormanlık alanından sızmaya çalıştığı belirtildi.


Hizbullah mensuplarının, sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerini "özel patlayıcılarla" hedef aldığı bildirildi.


Açıklamada, İsrail askerlerinden ölenlerin olduğu ve tümünün isabet alındığı ifade edildi.


İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında binden fazla kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.


Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.


Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.


Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.


İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.


Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.



Katil İsrail yine sivillerin sığındığı okulu vurdu: Yaşadıkları sonrası şoka giren Gazzeli kızın ağzını bıçak açmadı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 362 gündür aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail savaş uçakları, Gazze'nin merkezindeki Tuffah Mahallesi'nde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Maskat Okulu'nu bombaladı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da olduğu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar ile yaşamını yitirenlerin cenazeleri el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Bombardımandan ağır yaralı babası ile birlikte kurtarılan Gazzeli küçük kızın şok içindeki hali yürekleri yakarken, sorulan sorulara cevap bile veremediği ve sadece etrafa baktığı anlar izleyenleri derinden etkiledi.


#hizbullah
#israil
#Lübnan

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