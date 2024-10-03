Füzelerin hıncını çocuklardan çıkardı

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İran’ın gönderdiği yüzlerce balistik füzenin önemli bölümünü ‘Demir Kubbesi’yle durduramayan İsrail, hıncını Gazze’de ardı ardına katliamlar yaparak çıkardı. Muskat Okulu ile “Yetim Aileleri Enstitüsü”nün de aralarında olduğu 5 yer vuruldu. Birçoğu çocuk 79 Filistinli katledilirken 165 kişi yaralandı. İsrail ordusunun hedef aldığı yerlerden biri Gazze’nin güneyindeki Han Yunus oldu. Sabah saatlerinde sivil alanlara hem havadan hem de karadan bombalar yağdı. Öğleden sonra da El Tuffah Mahallesi saldırıya uğradı. Görgü tanıkları İsrail askerlerinin hareket eden her şeye ateş açtığını anlattı.
Lübnan'da başkent Beyrut dahil onlarca beldeyi bombalayan ve kara saldırısına hazırlanarak dikkatleri buraya çeken işgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de sürdürdüğü katliamlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta, sivil alanlara hava ve kara bombardımanları düzenleyen İsrail ordusu,
bölgede 40'ı aşkın sivili katletti.
İşgal güçleri, öğleden sonra da Gazze şehir merkezindeki El-Tuffah mahallesinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı Muskat Okulu ile Gazze'nin batısındaki "
Yetim Aileleri Enstitüsü
"nü vurdu. Okul saldırısında 17, yetimhane saldırısında 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklar, bombalanan bölgelere giren İsrail askerlerinin hareket eden herşeye ateş açtığını bildirdi. Gazze'deki sağlık kaynakları,
İsrail güçlerinin gün boyu Gazze'de beş katliam işlediğini ve bu katliamlarda 79 Filistinliyi öldürerek 165 Filistinliyi de yaraladığını aktardı
. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, son katliamlarla birlikte 7 Ekim'den beri İsrail ordusunun saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 41 bin 700'e, yaralıların sayısı da 96 bin 625'e çıktı.
BATI ŞERİA'DA BASKINLAR SÜRÜYOR
BATI ŞERİA'DA BASKINLAR SÜRÜYOR
Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını da sürdüren İsrail ordusu, dün de beldedeki birçok beldeye düzenlediği baskınlarda Filistinlileri gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, kuzeydeki Nablus, Tulkerim ve Kalkilya kentleri ile güneyinde El Halil kentinde çok sayıda bölgeye baskın düzenlendiğini bildirdi. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Asker ve Balata mülteci kamplarında 3, El-Bire beldesinde ise bir Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 11 bini geçerken, ölen Filistinli sayısı 721'e ulaşmıştı.
El-Halil askeri bölge ilan edildi
El-Halil askeri bölge ilan edildi
- İşgalci İsrail ordusu, çarşamba akşamı Tel Aviv'in güneyindeki Yafa kentinde 8 Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü ve 9'unun yaralandığı fedai eyleminin ardından işgal altındaki El Halil kentini askeri bölge ilan etti. Kenti kuşatan işgal güçlerinin, Halhul Köprüsü yakınında duran bir grup gence gerçek mermiyle ateş açması sonucu gençlerden biri yaralandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Halil kentinin askeri bölge ilan edildiği duyurulurken, Yafa saldırısını gerçekleştiren 2 Filistinlinin Halil kentinden olduğu öne sürüldü.
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