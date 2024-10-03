Füzelerin hıncını çocuklardan çıkardı

Lübnan'da başkent Beyrut dahil onlarca beldeyi bombalayan ve kara saldırısına hazırlanarak dikkatleri buraya çeken işgalci İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de sürdürdüğü katliamlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta, sivil alanlara hava ve kara bombardımanları düzenleyen İsrail ordusu,

bölgede 40'ı aşkın sivili katletti.

İşgal güçleri, öğleden sonra da Gazze şehir merkezindeki El-Tuffah mahallesinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı Muskat Okulu ile Gazze'nin batısındaki "

Yetim Aileleri Enstitüsü

"nü vurdu. Okul saldırısında 17, yetimhane saldırısında 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklar, bombalanan bölgelere giren İsrail askerlerinin hareket eden herşeye ateş açtığını bildirdi. Gazze'deki sağlık kaynakları,

İsrail güçlerinin gün boyu Gazze'de beş katliam işlediğini ve bu katliamlarda 79 Filistinliyi öldürerek 165 Filistinliyi de yaraladığını aktardı