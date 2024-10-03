Netanyahu Hamas saldırısından bu yana nasıl iktidarda kaldı?

İsrail'in Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından analistler bu eğilimin en azından kısa vadede devam etmesini bekliyor. Hizbullah liderinin öldürülmesinden iki gün sonra pazar günü Kanal 12 için yapılan bir anket, koalisyonundaki diğer partilerin aleyhine olsa da, konumunda hafif bir iyileşme olduğunu gösterdi. Gerçek şu ki, Nasrallah'ın ölümünden önce bile, İsrail'in Gazze'de bir yıldır süren savaşı sürerken ve

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