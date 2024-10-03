Netanyahu Hamas saldırısından bu yana nasıl iktidarda kaldı?

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaklaşık bir yıldır süren savaşı rağmen iktidarda kalmayı başardı. The Guardian Netanyahu'nun siyasi bölünmeleri kendi lehine kullanarak ilerlediğini yazdı.
Eylül ayının başında, altı İsrailli rehinenin, askerler rehinelerin tutulduğu tünelin yakınlarında operasyon yaparken Hamaslı savaşçılar tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması İsrail'de büyük kalabalıkları sokaklara döktü.
Dehşet ve öfkenin odak noktası: Binyamin Netanyahu hükümeti. İsrail'in ana işçi sendikası Histadrut kısa süreli ama önemli bir grev çağrısında bulundu. Muhalif politikacılar, başbakanın yaygın bir şekilde baltalamakla suçlandığı ateşkes için rehineler görüşmelerini ele alış biçiminden duydukları dehşeti dile getirdiler.
Anketlerde popülerliği arttı
Üst düzey askeri yetkililer ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'nun Gazze'nin Mısır'la olan sınır bölgesinin askeri kontrolünü elinde tutma konusundaki anlaşmayı bozan ısrarı yerine kalan rehinelerin serbest bırakılmasına öncelik verecek bir uzlaşmayı tercih ettiklerini hem özel olarak hem de kamuoyu önünde dile getirdiler. Ancak kendi sağ tabanı dışında hiç sevilmemesine rağmen, ay sonunda Maariv haber kuruluşu için yapılan bir kamuoyu yoklaması, birçok kişinin neredeyse bir yıl önce Hamas'ın sürpriz saldırısının ardından kişisel olarak ayakta kalamayacağına inandığı Netanyahu'nun Likud partisinin, şimdi seçim yapılsa en fazla sandalyeyi kazanacağını ortaya koydu.
Eğer kamuoyu yoklamaları bir şey gösteriyorsa, bu Netanyahu'nun lehine sonuçlanan bir oylamadan ziyade İsrail muhalefetinin Netanyahu'nun sarsılan popülaritesinden faydalanmadaki başarısızlığından kaynaklanıyor. Siyasi analist ve anket uzmanı Dahlia Scheindlin, Netanyahu'nun siyasi hayatta kalma hikayesini birkaç ayrı aşamaya ayırıyor: Birincisi, Netanyahu hala burada çünkü insanlar hükümet hakkında ne kadar kötü hissederse hissetsin, hükümet düşmediği takdirde seçimlere gitmek için yasal bir mekanizma yok. 7 Ekim'den sonraki ilk günlerde pek çok insan şiddetli bir savaşın ortasında seçimlerin yapılmasını istemiyordu. Ardından güvensizliklere rağmen ciddi bir muhalefetin olmadığı ikinci bir aşama yaşadık. Üçüncü aşamada, mart-nisan ayları civarında, önemli protestoların geri döndüğünü gördük ama bu aynı zamanda İran'la bölgesel gerilimin başladığı döneme denk geliyor. Ve aynı zamanda anketlerdeki canlanmayı da o zaman görmeye başladık.
"Gerçek bir siyasi vizyon yok"
Netanyahu'yu 7 Ekim saldırısından sonraki haftalarda gözden çıkaranlar bile, ki bunlara eski başbakan Ehud Olmert de dahil, onun dayanıklılığını yeniden değerlendirmek zorunda kaldılar. Geçen kasım ayında Politico'ya konuşan Olmert, Netanyahu'yu ölümcül derecede zayıflamış olarak resmetmişti. Bugün Olmert, Netanyahu'nun hala görevde olmasını, tamamen ayakta kalmak için yatırım yapmasına, kişisel ve İsrail'in kurumları olmak üzere her şeyini bu çabaya bağlamasına bağlıyor. Olmert, "Netanyahu olağanüstü bir performans sergiledi. Gerçek bir siyasi vizyon yok. Bu bir performans" dedi.