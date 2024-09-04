Netanyahu Batı Şeria’yı haritadan sildi

11 aydır Gazze'de soykırım politikasını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gün İsrail kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çıktığı canlı yayında skandal bir haritayı kullandı. Batı Şeria'yı ilhak hedefini gizlemeyen Kahanist ideolojinin temsilcileri Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich ile hükümet kuran Netanyahu, ortaklarının hedefini gerçekleştirmek istediğini dün yaptığı sunumda görsele döktü. Gazze Kasabı Netanyahu, Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphia (Selahaddin) Koridoru'nu işgalin süreceğini de kaydederek adeta meydan okudu.

BM KARARLARINI VE ANLAŞMALARI ÇÖPE ATTI

Netanyahu, televizyondan yayınlanan ve katliam politikalarını savunduğu yayında kullanılan dijital ekrana, Birleşmiş Milletler kararları ve Oslo Anlaşmalarına göre Filistin yönetiminde olması gereken Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yer almadığı ve Gazze Şeridi'nin ise İsrail işgal yönetimi altında yer verildiği görüldü. Netanyahu'nun tamamen normal bir durummuş gibi sunumuna devam etmesi, haritanın bilinçli bir şekilde servis edildiğini ve İsrail ordusunun geniş kapsamlı saldırısının hedefini gösterdiği değerlendiriliyor.

GAZZE BENZERİ SALDIRI

Netanyahu'nun haritayı, işgalci gücün Batı Şeria'nın kuzeyindeki dört kenti hedef alan ve İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz tarafınan "Gazze benzeri" olarak nitelendirilen saldırılardan hemen sonra geldi. İşgalci güç başta Cenin olmak üzere Tulkerim, Nablus ve Tubas'ı hedef alan geniş çaplı askeri saldırı ve ablukayı geçen hafta hayata geçirdi.

AKTİF SAVAŞ ALANI İLANI

İsrail medyası geçen mart ayında Batı Şeria'yı "Aktif savaş alanı" olarak ilan etmeye hazırlandığını yazmıştı. Söz konusu ilan, belirlenen bölgelerden sivillerin çıkartılmasını ve işgalci gücün kalıcı olarak yerleşmesini öngörüyor. İsrail ordusunun geçen hafta itibarıyla bu planı uygulamaya başladığı kaydediliyor.

PLAN SIZDIRILAN SES KAYDINDA

Plan, 9 Haziran tarihli sızdırılan bir ses kaydı ile ortaya çıkmıştı. Kahanist Maliye Bakanı Smotrich, 9 Haziran'da İsrailli sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı bir toplantıda, ilhak planını açıkça anlatmıştı. New York Times tarafından ses kayıtları sızdırılan toplantıda konuşan Smotrich, "Netanyahu hükümeti, Batı Şeria'yı ilhak ettiği yönünde suçlamalara maruz kalmayacak şekilde Batı Şeria üzerinde kontrolünü artırma projesine dahildir. Böylelikle suçlamalara maruz kalmadan bölgeyi kolaylıkla yutacağız" demişti.

TRUMP'I MI BEKLİYOR?

Netanyahu'nun haritadan sildiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü resmi ilhak kararı için 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık Seçimlerini beklediği belirtiliyor. Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump'ın kazanması halinde düğmeye basılması bekleniyor. Bilindiği üzere Trump ilk başkanlık döneminde, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından ilhakını tanıyan karara imza atmıştı.

‘İkinci en önemli cephe’

İsrail'in Batı Şeria'yı, "Gazze Şeridi'nden sonra ikinci en önemli cephe ve bir savaş alanı" olarak sınıflandırdığı belirtildi. Israel HaYom gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'da son dönemde İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artmasının ardından, İsrailli üst düzey yetkililerin, 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye saldırılarından bugüne, "ikincil saha" olarak nitelendirdiği Batı Şeria'ya yaklaşımında büyük bir değişim yaşandı. İsrail ordusunun, artık Batı Şeria'ya, Gazze'den sonra doğrudan "ikinci en önemli cephe ve bir savaş alanı" olarak gören yeni bir yaklaşıma göre, faaliyet gösterdiği aktarıldı. Ayrıca çok yakında İsrail ordusunun Batı Şeria'da "bir dizi saldırı gerçekleştirmesinin" beklendiği değerlendirildi.

Niyetini ortaya koydu

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Netanyahu'nun gösterdiği haritayla işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dair niyetini ortaya koyduğunu belirtti. Ebu Rudeyne, "Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeme yönünde sarf ettiği sözlerin yanı sıra Batı Şeria'yı işgal devletine bağlı gösteren haritayı kullanmasını kınıyoruz, bunlar kabul edilemez. Bunlar, tüm uluslararası kararlar ile ittifakları aşan tehlikeli ihlallerdir" dedi.

Tarihin en uzun ve maliyetli savaşı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Tel Aviv'in ülke tarihinin en uzun ve en maliyetli savaşına girdiğini, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın yaklaşık 68 milyar dolara mal olduğunu" söyledi. Smotrich, 2025 bütçesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. "İsrail tarihinin en uzun ve maliyetli savaşındayız. Öyle ki bu savaşın doğrudan maliyeti yaklaşık 200-250 milyar şekel (54-68 milyar dolar)" diyen Smotrich, bütçede 160 milyar şekelin (43,4 milyar dolar) güvenlik ve savaş için tahsis edildiğine işaret etti. Sosyal ve zihinsel sağlık harcamaları için 1,4 milyon şekel (380 bin dolar) ayıracaklarını dile getiren Smotrich, şirketlere tazminat olarak da 16 milyar şekel (4,3 milyar dolar) tahsis edeceklerini belirtti.







