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Gazze Kasabı Netanyahu 'Orta Doğu'ya tehditler savurdu: İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur

Gazze Kasabı Netanyahu 'Orta Doğu'ya tehditler savurdu: İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur

Zeynep Karçığa
11:551/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını yönetime karşı kışkırtarak, “Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor” iddiasında bulundu ve “Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur” tehdidinde bulundu. Netanyahu ayrıca, ''“İran nihayet özgür olduğunda, ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek, her şey farklı olacak'' dedi.

Netanyahu, İran halkına yönelik görüntülü mesajında, “Bu tarihi anda size, yani İran halkına, aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı.


İsrail’in İran halkıyla bir dayanışma içinde olduğunu ileri süren Netanyahu, şöyle devam etti:

“İran nihayet özgür olduğunda, -ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek-, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran barış içinde olacak. O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak.”


Netanyahu, “Orta Doğu’da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur. Halkımızı korumak, ülkemizi korumak için gitmeyeceğimiz yer yoktur” tehdidinde de bulundu.



İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri "askeri yasak bölge" ilan etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını bildirdi.


İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.


ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a "karadan sınırlı işgaline" her an başlayabilir.


CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.


#Netanyahu
#Lübnan
#Gazze

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