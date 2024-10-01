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Eski Lübnan Başbakanı: Netanyahu hapiste olmalı

Eski Lübnan Başbakanı: Netanyahu hapiste olmalı

Neslihan Önder
04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fuad Siniora
Fuad Siniora

Lübnan’ın 2005 ve 2008’de başbakanlığını yapan Fuad Siniora, Yeni Şafak’a konuştu.

Lübnan’ın siyasi ve ekonomik kriz içerisindeyken savaşa sürüklenmesinin bir felaket olacağını anlatan Siniora, “Bu savaş İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi olarak ayakta kalma savaşı ve ne yazık ki yüzde 27’lerde olan destek savaşla birlikte yüzde 70’lere dayandı. Hapiste olması gereken bir adamı, böylelikle biz popüler yaptık” sözlerini sarf etti. “Aksa Tufanı’nın başlamasından hemen sonraki gün inisiyatif aldım” diyen Fuad Siniora, “Aksa Tufanı’nı destekledim. Ancak Lübnan’ın böyle bir savaşa itilemeyeceğini de bilerek açıklamalar yaptım. Hiçbir Arap ülkesi Filistin davasında Lübnan’ın çektiği kadar acı çekmedi” şeklinde konuştu. Filistin’e desteğini her şekilde ilan eden İran’ın bile bu savaşa dahil olmadığını vurgulayan Siniora, “Tahran yönetimi açıkça bu savaşa girmeyeceklerini, iç sorunlarını göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi. İran, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e karşı bir direniş göstermemişken, Hizbullah’ın bunu yapması kabul edilebilir değil" değerlendirmesini yaptı. (Bu röportaj Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinden bir gün önce yapıldı.)




#lübnan
#Netanyahu
#orta doğu
#siyaset

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