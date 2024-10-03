Hizbullah’tan İsrail’e ağır bozgun: İşgalci güç saldırı planlarını değiştirdi

Lübnan’ı işgale girişen terör devleti İsrail, paraşütçü ve komando birliklerinin sınırdan girdiğini ancak bir mukavemetle karşılaşmadığını duyurmuştu. Hizbullah unsurları, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Hallet El-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.
ROKETLERLE PİYADE BİRLİĞİNİ VURDU
İsrail hava üslerinde hasar
Hamaney Batı'yı hedef aldı
- İsrail'i hedef alan hipersonik füzeli saldırının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den dün açıklamalar geldi. Tahran’da ülkenin önde gelen bilim insanları bir araya gelen Hamaney Ortadoğu''da yükselen gerilime değinerek, "Bölgedeki sorunların, çatışmaların, savaşların, kaygıların ve düşmanlıkların asıl sebebi, barış ve huzurdan bahseden ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin varlığıdır. Eğer bölgedeki olumsuz etkilerini azaltırlarsa, bu çatışmalar, savaşlar ve gerilimler tamamen ortadan kalkacaktır. Bölgedeki ülkeler kendilerini yönetebilir, bölgelerini idare edebilir ve birbirleriyle barış, sağlık ve huzur içinde yaşayabilirler” ifadelerini kullandı.
Çin'den uyarı
Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan "derin endişe duyduğu" kaydedildi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Gazze'de süregelen saldırıların Ortadoğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunu belirtilere acil, kalıcı ve kapsamlı ateşkes çağrısında bulunuldu.