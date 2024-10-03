logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Hizbullah’tan İsrail’e ağır bozgun: İşgalci güç saldırı planlarını değiştirdi

Hizbullah’tan İsrail’e ağır bozgun: İşgalci güç saldırı planlarını değiştirdi

04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Lübnan’ı işgale girişen terör devleti İsrail, paraşütçü ve komando birliklerinin sınırdan girdiğini ancak bir mukavemetle karşılaşmadığını duyurmuştu. Hizbullah unsurları, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Hallet El-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetine karşı koyduğu, onlarla çatıştığı, kayıplar verdirerek onları geri çekilmeye zorladığı ifade edildi.

Arab medyasındaki yayınlarda, dünkü çatışmalarda onlarca İsrail askerinin öldüğünü ve onlarcasının da yaralandığı bildirildi. İlerleyen saatlerde Hizbullah Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu.
Sky News Arabia'ya göre Hizbullah'la çatışmaya giren en az 14 İsrail askeri öldürüldü. İsrail ordusu ise dün Hizbullah’la yaşanan yakın temasta 2'si yüzbaşı 7 askerin öldüğünü 7 askerin de ağır yaralandığını duyurdu. Ağır bir bozgun yaşayan İsrail güçleri planlamada değişikliğe giderek, kara operasyonlarına düzenli piyade ve zırhlı birliklerin de katılacağını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamaya göre Golani Tugayı, 188. Zırhlı Tugay ve 6. Piyade Tugayı dahil olmak üzere 36. Tümen'den piyade ve zırhlı birlikler; İsrail'in güneydeki birliklerine eklendi. Dünkü baskında verilen kayıplar ve ek birliklerin sınıra kaydırılması, sınırlı komando baskınlarının sonuç getirmediği değerlendirmesini beraberinde getirdi. Hizbullah, akşam saatlerinde de 3 İsrail tankının imha edildiğini duyurdu.
İsrail helikopterleri Lübnan'da ölü ve yaralıları taşıyor.

ROKETLERLE PİYADE BİRLİĞİNİ VURDU

Diğer yandan Hizbullah güçleri, İsrail’in kuzeyini yaklaşık 100 roketle hedef aldı. Hizbullah'ın Telegram’dan yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır hattı üzerinde yer alan Şumira kışlasında bulunan askeri grubun bir dizi füzeyle doğrudan hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Lübnan sınırındaki Misgav Am Yahudi yerleşim birimindeki büyük bir İsrail piyade birliğine füze ve topçu atışlarıyla düzenlenen saldırılarda isabetli vuruş yapıldığı ifade edildi. İsrail ordusu ise, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi. Dün sabah saatlerinde ise işgalci güç bölgede yaşayan Lübnanlı sivillere,
"Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri"
konusunda tehdit etti. İşgalci, 24 beldeye saldırı düzenleyeceklerini ve burada yaşayan sivillerin bölgeyi tahliye etmesi gerektiğini duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

İsrail hava üslerinde hasar

İşgalci İsrail ordusu, İran'ın balistik füze saldırısında hava üslerinin zarar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldı.
İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, İran'ın balistik füze saldırısında hava üslerinin zarar gördüğünü duyurdu.
Hangi üssün ne ölçüde zarar gördüğüne ilişkin detay verilmeyen haberde, "
operasyonel faaliyetleri etkilemeyecek bazı idari, bakımonarım yapılarının hasar aldığı
" kaydedildi. İsrail ordusu "
hava kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin savaş kabiliyetlerinin gerilemediğini
" savundu. İran'ın hedef aldığı üslerde F-35 savaş uçaklarının konuşlandığı biliniyor. Yine Tel- Aviv'in merkezinde bulunan İsrial istihbarat servisi Mossad binasının çevresinde de derin kraterler oluştuğu sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde tespit edildi. İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, Hod Haşaron'da İran'ın saldırıları sebebiyle 100 evin zarar gördüğü, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Öte yandan işgalci güç füzelerin verdiği hasarı gizlemek için de harekete geçti. İsrail, vatandaşlarından "düşmana yardım etmemek" için İran'dan atılan füzelerin düştüğü yerleri açık etmemelerini istedi.

Hamaney Batı'yı hedef aldı

  • İsrail'i hedef alan hipersonik füzeli saldırının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den dün açıklamalar geldi. Tahran’da ülkenin önde gelen bilim insanları bir araya gelen Hamaney Ortadoğu''da yükselen gerilime değinerek, "
    Bölgedeki sorunların, çatışmaların, savaşların, kaygıların ve düşmanlıkların asıl sebebi, barış ve huzurdan bahseden ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin varlığıdır. Eğer bölgedeki olumsuz etkilerini azaltırlarsa, bu çatışmalar, savaşlar ve gerilimler tamamen ortadan kalkacaktır. Bölgedeki ülkeler kendilerini yönetebilir, bölgelerini idare edebilir ve birbirleriyle barış, sağlık ve huzur içinde yaşayabilirler
    ” ifadelerini kullandı.

Çin'den uyarı

Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan "derin endişe duyduğu" kaydedildi. İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Gazze'de süregelen saldırıların Ortadoğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunu belirtilere acil, kalıcı ve kapsamlı ateşkes çağrısında bulunuldu.


CNN muhabirinden çarpıcı detay: İsrail halkını hedef olarak kullanıyor

Dünya'da dün gece İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları haberleri yankılandı. İran, Hizbullah'a yönelik saldırıları ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası İsrail'e yüzlerce füze saldırısı gerçekleştirdi. Demir Kubbe’yi delen füzeler, başta Tel Aviv olmak üzere bir çok şehri vurdu. 500’e yakın füze kullanan İran, yüzde 90 isabet sağlandığını ve saldırının Haniye ve Nasrallah’ın intikamı olduğunu duyurdu. İsrail ise 180 füze ateşlendiğini, can kaybı olmadığını iddia etti. Saldırıları tüm dünya pür dikkat takip ederken, CNN muhabiri izleyicilerine çarpıcı bir detay aktardı. CNN muhabiri, "İsrail’in komuta ve kontrol merkezleri özellikle sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere kuruldu böylece insanlar kalkan olarak kullanılıyor." ifadesiyle, İsrail'in başta MOSSAD karargahı olmak üzere, askeri hedef olabilecek karargah noktalarını şehir merkezine yakın yerlere konumlandırdığı ve olası saldırılarda özellikle Tel Aviv'de yaşayan halkın canlı kalkan olarak kullanıldığını aktardı.


#israil
#lübnan
#orta doğu
#hizbullah

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 2.79–2.89 faizli konut kredisinde başvurular başladı mı, ne zaman?