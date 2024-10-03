Hizbullah’tan İsrail’e ağır bozgun: İşgalci güç saldırı planlarını değiştirdi

Arab medyasındaki yayınlarda, dünkü çatışmalarda onlarca İsrail askerinin öldüğünü ve onlarcasının da yaralandığı bildirildi. İlerleyen saatlerde Hizbullah Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu.

Sky News Arabia'ya göre Hizbullah'la çatışmaya giren en az 14 İsrail askeri öldürüldü. İsrail ordusu ise dün Hizbullah’la yaşanan yakın temasta 2'si yüzbaşı 7 askerin öldüğünü 7 askerin de ağır yaralandığını duyurdu. Ağır bir bozgun yaşayan İsrail güçleri planlamada değişikliğe giderek, kara operasyonlarına düzenli piyade ve zırhlı birliklerin de katılacağını duyurdu.