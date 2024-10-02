İsrail İran'ın hangi bölgelerini hedef alacak: ABD basını planı duyurdu









Misilleme tarihi net değil

İsrail basını, terör devleti İsrail'in dün geceki İran füze saldırısına önemli bir yanıt planladığını, ancak ayrıntılar ve zamanlamanın henüz belirlenmediğini yazdı.





Axios haber sitesine göre, ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere göre, olası hedeflerden biri İran petrol tesisleri, ancak İran'ın hava savunma sistemine bir saldırı ve üst düzey isimlerin hedefli suikastları da olasılıklar arasında olduğunu bildirdi.









Biden gece mesaisinde

Netanyahu dün gece "İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" derken, ABD Başkan Joe Biden ABD'nin yanıtını formüle etmek için İsrail ile birlikte çalıştığını söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, CENTCOM Komutanı ile görüştü

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile görüştü.





İSRAİL Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, “Bölgesel istikrarı ve ordular arasındaki koordinasyonu güçlendirme konusundaki kararlılığımız nedeniyle ABD Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisimizi derinleştirmeye devam edeceğiz" denildi.









İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: İsrail İran'a saldırırsa tüm altyapıları hedef alınır

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi. Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.





İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı" dedi.





ABD savunma desteği verdiğini açıkladı

İran İsrail'e yönelik yaklaşık 200 füzenin kullanıldığı bir dizi saldırı gerçekleştirmiş, İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ise işgal altındaki stratejik hedeflere yönelik “Gerçek Vaad 2” operasyonunun başlatıldığı kaydedildi. ABD hükümetinden yapılan açıklamalarda ise, İsrail'in saldırıları ABD kuvvetlerinin aktif desteği ile bertaraf ettiği belirtildi.





İngiltere Savunma Bakanlığından İran'ın İsrail saldırısıyla ilgili açıklama

İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, “İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır” açıklamasında bulundu. Operasyona katılan personele teşekkür eden Healey, ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiğine ilişkin detay paylaşmadı.





İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına dünyadan farklı tepkiler gelmeye devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan Healey, “İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır” ifadelerini kullandı. Ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiği konusunda detay paylaşmayan Healey, “Operasyona katılan tüm İngiliz personele cesaretleri ve profesyonellikleri için teşekkür etmek istiyorum. İngiltere, İsrail'in ülkesini ve halkını tehditlere karşı savunma hakkının tamamen arkasındadır” dedi.









AB: Hizbullah ve İsrail arasında derhal ateşkes sağlanmalıdır

AB, Lübnan'da yaşanan sivil kayıpları ve sivil altyapının tahribatını kınayarak dün gece İran'ın başlattığı hava saldırısından dolayı endişelerini dile getirdi. Uluslararası İnsancıl Hukuka saygı çağrısı yapıldı ve tüm taraflara diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.





Yüksek Temsilci Josep Borrell açıklamasında BM'nin Lübnan'daki misyonu UNIFIL'in istikrar sağlama çabalarının desteklenmesi gerektiği vurgulayarak, “Lübnan'daki çok sayıda sivil kaybı, sivil altyapının uzun vadeli etkileriyle birlikte tahribatını ve her iki taraftaki çok sayıda yerinden edilmiş kişiyi kınıyoruz ve bir kez daha her koşulda Uluslararası İnsani Hukuk'a saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Silahlar artık susturulmalı ve diplomasi sesi herkes tarafından duyulmalı ve duyulmalıdır. Lübnan Silahlı Kuvvetleri (LAF), her zamankinden daha fazla, hem iç hem de bölgesel istikrarın garantörü olarak kritik bir rol oynamaya çağrılıyor. AB, 23 Eylül'de LAF'ı güçlendirmek için yeni bir yardım tedbiri kabul etti ve gelişen durum göz önünde bulundurulduğunda desteğini artırmaya hazır. AB, Lübnan'ın tüm ortaklarını LAF'ı güçlendirmeye katkıda bulunmaya çağırıyor ve uygun şekilde bu tür çabaların uluslararası koordinasyonunu kolaylaştırmaya hazır'' dedi.



