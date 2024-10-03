İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da el koyduğu Filistinli ailelerin evlerini kışlaya dönüştürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu, uzun vadede İsrail ekonomisinin askeri çatışmadan dolayı daha önce beklenenden daha kalıcı bir şekilde zayıflayacağının değerlendirildiğini bildirdi. Moody’s'in ardından benzer bir adım da Standard & Poor's'dan geldi. S&P, İsrail'in uzun vadeli kredi notunu "A+"dan "A"ya, görünümü ise negatife düşürdü.