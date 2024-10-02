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Terör devleti İsrail yine Lübnan'a saldırdı: Beyrut'ta peş peşe patlamalar

Terör devleti İsrail yine Lübnan'a saldırdı: Beyrut'ta peş peşe patlamalar

23:512/10/2024, Çarşamba
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail, Beyrut'a hava saldırısında bulundu.
İsrail, Beyrut'a hava saldırısında bulundu.

Siyonist katil devlet İsrail, Lübnan'a bir kez daha saldırmaya başladı. Başkent Beyrut'un banliyösü Dahiye'de düzenlenen hava saldırıları sonucu dört büyük patlama meydana geldiği bildirildi. İşgal ordusunun söz konusu saldırılarla Hizbullah'ın üst kademeye çıkacak alt kadrolardan bir ismi hedef almış olabileceği belirtilirken; El Cedid Sağlık Tesisinin hedef alındığı da aktarıldı.

Terör devleti İsrail, bölgeyi büyük bir savaşın girdabına sokacak saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısında bulundu.



Başkent Beyrut'un Dahiye banliyosündeki saldırı sonucu peş peşe üç büyük patlama meydana geldiği bildirildi.

İsrail'in bu saldırı ile Hizbullah'ın üst kademeye çıkacak alt kadrolardan bir ismi hedef almış olabileceği belirtildi.

Saldırılarda El Cedid Sağlık Tesisinin hedef alındığı da aktarıldı.



#Beyrut
#Lübnan
#Patlama
#İsrail
#Saldırı

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