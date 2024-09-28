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BM'de utanç günü: Katil ve bir avuç yandaşı

BM'de utanç günü: Katil ve bir avuç yandaşı

04:0028/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Binyamin Netanyahu, salon dışında ve içinde protestolarla karşılaştı.
Binyamin Netanyahu, salon dışında ve içinde protestolarla karşılaştı.

İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda utanmadan Gazze soykırımını ve Lübnan’a saldırıları savundu. Netanyahu konuşmak için kürsüye gelirken başta Türk heyeti olmak üzere birçok ülke delegasyonu dışarı çıktı ve salon neredeyse boşaldı. İçeride sadece İsrail’in bir avuç yandaşı kaldı. BM binasının dışında ise protesto gösterileri vardı.

Gazze’de yapılan soykırımdan geri adım atmayarak “Gazze Kasabı” lakabını alan, 41 binden fazla insanın öldürülmesinin baş müsebbibi olan ve siyasi çıkarlarını önceleyerek ateşkesi baltalayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için gittiği ABD’de protestolarla karşılandı. ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin yanlısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi. New York sokaklarına damga vuran protestoda göstericiler, Netanyahu’yu eleştiren sloganlar attı. Eyleme katılan gruplar arasında New York Jewish Agenda, Ameinu, J Street, T'ruah, UnXeptable, Israelis for Peace NYC gibi gruplar da yer aldı. Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında delegasyonlar salonu terk etti.

KATİLİ DİNLEMEDİLER

Türk heyeti ve birçok delegasyon, soykırım zanlısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.
Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı tepki seslerinin yükseldiği de duyuldu.

“NETANYAHU GİTMELİ”

Sadece BM Genel Kurulu'nda değil New York sokaklarında da katil İsrail Başbakanı protesto edildi. Barış için Yahudilerin Sesi grubunun da yer aldığı gösteride protestocular, “
Bütün dünyanın bilmesi gerekiyor, Netanyahu gitmeli
", "
Nehirden denize kadar hepimiz eşitliği hak ediyoruz
", "
Başkan Biden, İsrail'i Netanyahu'dan kurtar
", "
Rehineleri eve getir
" ve "
Savaşı bitir
" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriye katılan Omar yaptığı açıklamada,
"İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik soykırıma karşı konuşmak için buradayız. Binlerce ve on binlerce Filistinli öldürülürken o şu anda otelinde uyuyor. Dün binlerce Lübnanlı, bugün Filistin, yarın Lübnan, tüm Ortadoğu öldürülüyor. ABD fonluyor, başbakan soykırım yapıyor
" diye konuştu.

İŞGAL BİTENE KADAR SOKAKLARDAYIZ

İsrail'in bugün Filistin'i terk etmesi gerektiğini belirten protestocular, "
Soykırım sona erene kadar, İsrail Filistin'den çıkana kadar sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz. Filistin bizimdir. Biz buradayız. Sesimizi duyurmak, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı sesimizi yükseltmek için buradayız
" vurgusunda bulundu. Protestolara sırasında göstericiler, Netanyahu maskesi takılmış kanlı bir kukla taşıdı. Kuklanın üzerinde yer alan “Kral çıplak” ve “Savaşı bitirin” dövizleri dikkat çekti.

KOALİSYONU KORUMAK İÇİN SALDIRIYOR

Sol görüşlü Yahudi gruplar da protestolarda boy gösterdi. Yahudi kanaat liderlerinden New York Şehir Sayıştayı Müdürü Brad Lander, yaptığı konuşmada, Netanyahu ve koalisyonunu eleştirdi. İsrail liderinin Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdığını belirten Lander, Netanyahu’yu İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in de yer aldığı koalisyona yaranmak için savaşı sürdürdüğünü belirtti. “Her gün Gazze'de ve şimdi de Lübnan'da ayrım gözetmeksizin aileleri bombalıyor. Her gün Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlileri evlerinden çıkarma çabalarına güç veriyor” sözleriyle Netanyahu’yu eleştiren Lander, savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.

TUTUKLANMASI GEREKEN KİŞİ KONUŞTURULUYOR

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, BM toplantısında bulunan ülkelerin yetkililerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasını dinlememe ve Netanyahu konuşma yaparken salonu terk etme çağrısı yaptı. Filistinli siyasetçi, "
Küçük Hitler, BM Genel Kurulu'na konuşuyor. Dünya liderlerinin onu dinlemesi makul mu?
" ifadelerini kullandı. İsrail'in aylardır Gazze'de katliam yaptığını ve son dönemde bu katliamlarını Lübnan'a taşıdığını belirten er-Rişk, "Tutuklanması ve hesap vermesi gereken birine karşı en azından konuştuklarını dinlemeyerek tavır konulabilir. Onu yalnızca insani hissiyatlarını kaybedenlerle yalnız bırakmak ve onlara konuşmasını sağlamak gerek" cümlelerini kullandı.
Elinde iki adet harita ile çıkan İsrail lideri, İsrail’in medeniyeti temsil ettiğini, İran, Irak, Suriye ve Lübnan’ın ise terörü temsil ettiğini savundu. İki haritada da Batı Şeria ve Gazze’nin İsrail toprağı olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Soykırımı yalanla aklamaya çalıştı

  • Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak bütün dünyanın gözü önünde yalanlar söyledi. "Olası yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için BM Genel Kurulu'na gelmeye karar verdim" diyen Netanyahu, İsrail'in barış istediğini öne sürdü. Netanyahu, İsrail'in İran tarafından düzenlenen savaş cephelerinde kendini savunmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Bizi vurursanız, biz de sizi vururuz. İran'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yok" sözleriyle tüm bölgeyi tehdit etti. İsrail'in kendisini yok etmek isteyen “vahşi düşmanlar” karşısında yaşam mücadelesi vermesine rağmen barış arayışında olduğunu ifade eden başbakan, "Kazanıyoruz" sözleriyle bölgeyi hedef alan kanlı saldırılarını savundu. Gazze'deki soykırıma ilişkin ise Netanyahu, "Tek bir kişinin, tek bir masum insanın öldüğünü görmek istemiyoruz. Bu her zaman bir trajedidir" çarpıtmasını yaptı. Netanyahu, Hizbullah içinse, “Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerine dönene kadar rahat etmeyeceğiz, kuzey sınırımıza yerleşmiş bir terör ordusunu kabul etmeyeceğiz” sözleri ile Lübnan'ı hedef alan saldırganlığını kamufle etmeye çalıştı.



#Birleşmiş Milletler
#Netanyahu
#Soykırım
#Filistin
#İsrail

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