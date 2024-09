BM'de utanç günü: Katil ve bir avuç yandaşı

Gazze’de yapılan soykırımdan geri adım atmayarak “Gazze Kasabı” lakabını alan, 41 binden fazla insanın öldürülmesinin baş müsebbibi olan ve siyasi çıkarlarını önceleyerek ateşkesi baltalayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için gittiği ABD’de protestolarla karşılandı. ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin yanlısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi. New York sokaklarına damga vuran protestoda göstericiler, Netanyahu’yu eleştiren sloganlar attı. Eyleme katılan gruplar arasında New York Jewish Agenda, Ameinu, J Street, T'ruah, UnXeptable, Israelis for Peace NYC gibi gruplar da yer aldı. Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında delegasyonlar salonu terk etti.