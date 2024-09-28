BM'de utanç günü: Katil ve bir avuç yandaşı

İsrail’in eli kanlı lideri Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda utanmadan Gazze soykırımını ve Lübnan’a saldırıları savundu. Netanyahu konuşmak için kürsüye gelirken başta Türk heyeti olmak üzere birçok ülke delegasyonu dışarı çıktı ve salon neredeyse boşaldı. İçeride sadece İsrail’in bir avuç yandaşı kaldı. BM binasının dışında ise protesto gösterileri vardı.
Gazze’de yapılan soykırımdan geri adım atmayarak “Gazze Kasabı” lakabını alan, 41 binden fazla insanın öldürülmesinin baş müsebbibi olan ve siyasi çıkarlarını önceleyerek ateşkesi baltalayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için gittiği ABD’de protestolarla karşılandı. ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin yanlısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi. New York sokaklarına damga vuran protestoda göstericiler, Netanyahu’yu eleştiren sloganlar attı. Eyleme katılan gruplar arasında New York Jewish Agenda, Ameinu, J Street, T'ruah, UnXeptable, Israelis for Peace NYC gibi gruplar da yer aldı. Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında delegasyonlar salonu terk etti.
KATİLİ DİNLEMEDİLER
“NETANYAHU GİTMELİ”
İŞGAL BİTENE KADAR SOKAKLARDAYIZ
KOALİSYONU KORUMAK İÇİN SALDIRIYOR
Sol görüşlü Yahudi gruplar da protestolarda boy gösterdi. Yahudi kanaat liderlerinden New York Şehir Sayıştayı Müdürü Brad Lander, yaptığı konuşmada, Netanyahu ve koalisyonunu eleştirdi. İsrail liderinin Orta Doğu’da gerilimi tırmandırdığını belirten Lander, Netanyahu’yu İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in de yer aldığı koalisyona yaranmak için savaşı sürdürdüğünü belirtti. “Her gün Gazze'de ve şimdi de Lübnan'da ayrım gözetmeksizin aileleri bombalıyor. Her gün Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlileri evlerinden çıkarma çabalarına güç veriyor” sözleriyle Netanyahu’yu eleştiren Lander, savaşın sona ermesi gerektiğini belirtti.
TUTUKLANMASI GEREKEN KİŞİ KONUŞTURULUYOR
Soykırımı yalanla aklamaya çalıştı
- Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak bütün dünyanın gözü önünde yalanlar söyledi. "Olası yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için BM Genel Kurulu'na gelmeye karar verdim" diyen Netanyahu, İsrail'in barış istediğini öne sürdü. Netanyahu, İsrail'in İran tarafından düzenlenen savaş cephelerinde kendini savunmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Bizi vurursanız, biz de sizi vururuz. İran'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yok" sözleriyle tüm bölgeyi tehdit etti. İsrail'in kendisini yok etmek isteyen “vahşi düşmanlar” karşısında yaşam mücadelesi vermesine rağmen barış arayışında olduğunu ifade eden başbakan, "Kazanıyoruz" sözleriyle bölgeyi hedef alan kanlı saldırılarını savundu. Gazze'deki soykırıma ilişkin ise Netanyahu, "Tek bir kişinin, tek bir masum insanın öldüğünü görmek istemiyoruz. Bu her zaman bir trajedidir" çarpıtmasını yaptı. Netanyahu, Hizbullah içinse, “Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde evlerine dönene kadar rahat etmeyeceğiz, kuzey sınırımıza yerleşmiş bir terör ordusunu kabul etmeyeceğiz” sözleri ile Lübnan'ı hedef alan saldırganlığını kamufle etmeye çalıştı.