Studio Ghibli tarzını yapay zekâ ile yakalamak isteyenler için ChatGPT Ghibli filtresi harika bir başlangıç olabilir. Ghibli estetiğiyle içerik üretmek, özellikle sosyal medyada fark yaratmak isteyenler için popüler bir yöntem haline geldi. Peki, Ghibli nasıl yapılır? Bu tarzı oluşturmak için pastel renkler, duygusal atmosferler ve doğayla iç içe sahneler tercih edilmeli. Karakterler genellikle sade ama duygusal ifadeler taşır. Eğer içeriklerinize nostaljik ve büyülü bir hava katmak istiyorsanız, Ghibli tarzı tam size göre. İşte ChatGPT Ghibli filtresi oluşturma yöntemi.

1 /6 ChatGPT'nin yeni Ghibli filtresi ile tek bir komutla anime sanatının büyüsünü yaşayın. "ChatGPT Ghibli filtresi nasıl yapılır" ve "Ghibli nasıl yapılır" soruları yeni akıma katılım sağlamak isteyenler tarafından merak konusu. ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle gelen 'ChatGPT Ghibli filtresi' tarzındaki görseller 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Peki, kısa sürede viral olan sosyal medyanın yeni popüler filtresi Studio Ghibli nasıl yapılır? Detaylar haberimizde....

2 /6 Studio Ghibli görseller nasıl yapılıyor? Ghibli tarzı görseller, pastel renk paletleri, yumuşak dokular ve doğayla iç içe sahnelerle karakterizedir. Yapay zeka araçları sayesinde, kullanıcılar bu estetiği kendi görsellerine uygulayabiliyor. Studio Ghibli görsel elde etmek için istediğiniz bir fotoğrafı ChatGPT'ye yükleyin.​

3 /6 Daha sonra ChatGPT'ye "Bu görseli Studio Ghibli tarzına çevir" şeklinde bir komut verin. Eğer daha detaylı bir görsel istiyorsanız, örneğin renk paleti, arka plan ve karakter detayları hakkında ek bilgiler verin.

4 /6 GHİBLİ FİLTRESİ NASIL YAPILIR? OpenAI'nin ChatGPT'ye entegre ettiği görsel üretim aracı sayesinde, kullanıcılar şu adımları izleyerek Ghibli tarzı görseller oluşturabiliyor:​

5 /6 Görsel Yükleme: Dönüştürmek istediğiniz bir fotoğrafı ChatGPT'ye yükleyin.​ Komut Verme: "Bu görseli Studio Ghibli tarzında yorumla" gibi bir komut girin.​