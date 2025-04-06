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Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 6 Nisan 2025 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 6 Nisan 2025 Pazar maç programı

10:246/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. UEFA Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 6 Nisan 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Nisan 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Alanyaspor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

13:30 Lecce - Venezia İtalya Serie A S Sport 2

13:30 Ümraniyespor - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 St.Johnstone - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

14:30 Elversberg - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

14:30 Magdeburg - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

14:30 Schalke 04 - Ulm Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

14:30 Antwerp - Club Brugge Belçika Pro League TV 8 Buçuk

15:00 Denizlispor - Edirnespor TFF 3. Lig Denizlispor Youtube

15:00 Las Palmas - Real Sociedad İspanya La Liga Sport Plus

15:00 Fenerbahçe - Pendikspor TFF Elit U16 Ligi FB TV

16:00 Brentford - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

16:00 Fulham - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Tottenham - Southampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

16:00 Hatayspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Lens - St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports

16:00 Empoli - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Torino - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Bandırmaspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Sabah Bakü - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:30 St.Pauli - Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports

17:15 Sevilla - Atletico Madrid İspanya La Liga SportS

17:45 Ajax - NAC Breda Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

18:15 Montpellier - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports

18:15 Reims - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

18:15 Rennes - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

18:30 Manchester Utd - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:30 Union Berlin - Wolfsburg Almanya Bundesliga Bein Sports 4

18:30 Karabağ - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Fenerbahçe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Atalanta - Lazio İtalya Serie A S Sport 2

19:00 Ankaragücü - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:30 Valladolid - Getafe İspanya La Liga S SportS 

19:30 PAOK - Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Play off S Sport Plus

19:30 Anderlecht - Genk Belçika Pro League TV 8 Buçuk

21:30 Panathinaikos - AEK Yunanistan Süper Ligi Play off S Sport Plus

21:30 Lanus - CA Independiente Arjantin Primera Division Smart Spor 2

21:45 Marsilya - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

21:45 Roma - Juventus İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Villarreal - Athletic Bilbao İspanya La Liga S SportS Sport Plus

22:30 Porto - Benfica Portekiz Liga NOS TRT Spor


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