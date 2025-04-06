Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları; 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar.
Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı 3. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu. Peki MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları; 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri henüz netleşmedi. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖL KAYIT YENİLE NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin okulun resmî internet sitesinde belirtilen tarihlerde içinde bulunduğu dönem sınavına katılabilmek için yaptırdıkları işleme kayıt yenileme denir.
Öğrencilik durumu aktif, donuk veya silik olan öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1.dönemi için kayıt yenileme işlemini yaptırabilir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar sınava katılamaz. Kayıt yenileme başvuruları Açık Öğretim Lisesi resmî internet sitesinde; https://aol.meb.gov.tr duyurulan tarihler arasında yapılacaktır.
AÖL KAYIT YENİLE NEREDEN YAPILIR?
İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir. Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler (Batı Avrupa Programı hariç);
Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde,
Riyad) Kuveyt, Katar, Azerbaycan, İran ve Kıbrıs’ta bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme
işlemlerini yaptırabilir. https://aokyurtdisi.meb.gov.tr/ adresinden Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2025 yılı AÖL kayıt ücreti açıklanmadı. 2024 yılı AÖLF kayıt yenileme ücreti 300 TL olarak alınmıştı.
Kayıt Yenileme Ücret Ödeme İşlem Basamakları Öğrenciler; kayıt yenileme ücretini https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden ya da bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik Numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları yabancılara mahsus kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Kayıt yenileme ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.