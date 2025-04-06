AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı AÖL kayıt ücreti açıklanmadı. 2024 yılı AÖLF kayıt yenileme ücreti 300 TL olarak alınmıştı.

Kayıt Yenileme Ücret Ödeme İşlem Basamakları Öğrenciler; kayıt yenileme ücretini https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden ya da bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik Numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları yabancılara mahsus kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Kayıt yenileme ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.