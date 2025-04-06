Bakan Bolat Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor: Hedef 40 milyar dolarlık ikili ticaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi ziyaret edecek. Ömer Bolat'ın temasları kapsamında Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Ortak Komitesinin mutabakat zabıtları imzalanacak.
Ortak komite toplantıları çerçevesinde ikili ticaret, KEOA, yatırım, müteahhitlik, ticaretin finansmanı, hizmet sektörleri, gümrük alanları, yeşil dönüşüm ve üçüncü ülkelerde işbirliği konuları ele alınacak. Bakanlar tarafından Türkiye-BAE JETCO ve KEOA Ortak Komitesi mutabakat zabıtları imzalanacak.
Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çatısı altındaki Dünya Türk İş Konseyinin organizasyonuyla BAE'de yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.
Hedef, 40 milyar dolarlık ikili ticaret
BAE ile ikili ticaret hacmi geçen yıl 16 milyar doları aştı. Ticaret hacmi, bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 4,8 milyar dolara ulaştı.
Türk müteahhitlik firmaları tarafından BAE'de bugüne kadar 17,7 milyar dolar değerinde 149 proje üstlenildi. BAE, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 10. ülke konumunda.
BAE ile ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin ticarete yansıtılması ile firmalar arasındaki işbirliği ve ortaklıkların artırılarak devam ettirilmesi amaçlanıyor.