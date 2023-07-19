Ticaret Bakanı Ömer Bolat BAE-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: Daha fazla iş birliği yapmaya hazırız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında toplam tutarı 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı.
Abu Dabi'de BAE-Türkiye İş Forumu düzenlendi
İki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek maksadıyla Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye İş Forumu düzenlendi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Daha fazla iş birliği yapmaya hazırız
"Tüm bu fırsatları değerlendirecek olan siz değerli iş insanları ve firmalardır"
"Lojistik gibi sektörlerde BAE firmalarının yatırım konusunda çok önemli fırsatlara sahip olacağına inanıyoruz. Daha geçen hafta ziyarette bulunan ve kendisiyle görüşme yaptıktan iki saat sonra Yatırım Bakanı olarak atanan El Suwaidi'nin ADQ şirketinin ülkemizde çok önemli yatırımları bulunmaktadır. Geçtiğimiz mart ayında Türkiye Varlık Fonu ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi arasında ülkemizde teknoloji ekosisteminin geliştirilmesi için 300 milyon dolar değerinde fonun kurulması kararlaştırılmıştı. Biz, gerek teknoloji altyapımız gerekse kalifiye beşeri sermayemizle ülkemizde daha fazla BAE firmalarını görmeyi arzu ediyoruz. Diğer taraftan Abu Dabi 2030 vizyonuyla enerji, petrokimya, metaller, havacılık, savunma sanayii gibi birçok sektörlerde BAE yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için de çok önemli fırsatların olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu noktada iki ülkenin saygıdeğer devlet başkanlarının kurduğu çok yakın diyalog ve temasların bir yansıması olarak karşılıklı yatırımların da hızlanacağını değerlendiriyoruz. Uluslararası alanda dünya ikinciliğine sahip olan Türkiye'deki müteahhitlerimizin BAE'de 12.5 milyar değerinde 141 projeyi aldıklarını ve çoğunu başarıyla tamamladıklarını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Müteahhitlerimiz, konuttan havalimanlarına tünellerden turistik tesislere uzanan geniş bir yelpazede, diğer ülkelerde olduğu gibi BAE'de de rüştlerini ispat etmişlerdir. Bundan sonra müteahhitlik firmalarımız BAE'nin 2030 vizyonu çerçevesinde büyük çaplı projeleri almaya ve taahhütlerini yerine getirmeye hazırdırlar.
Aynı zamanda iki ülke üçüncü ülkelerde de iş birliği yapmak suretiyle de bölge ülkelerine örnek olacak potansiyele sahiptir. Başta Ukrayna'nın yeniden inşası ve Afrika'da yapılacak yatırımlarda BAE ile iş birliği yapmaya hazırız. Tüm bu fırsatları değerlendirecek olan siz değerli iş insanları ve firmalardır. Biz hükümet yetkilileri olarak gerçekten çok yakın ve üst düzeyde iş birliği ortamı hazırlayarak ortaya çıkabilecek bütün engelleri ortadan kaldırmış olarak Türkiye ve BAE'nin iş insanlarına ve firmalarına yatırım, ticaret için üçüncü ülkelerde iş imkanları için önemli fırsatlar sunmuş bulunmaktayız. Artık top iş adamları ve iş kadınlarında. Biz karar alıcılar olarak her zaman yanınızdayız. Ufak tefek problemler çıkarsa onları da çözmeye hazırız. Dünden bu yana BAE'de gerçekleştirdiğimiz temaslarımızın yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemizde yaşanan 6 Şubat tarihli çok büyük deprem felaketinden hemen sonra ülkemize uçaklarıyla yaraların sarılmasına yardımcı olan BAE'nin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed'e ve BAE halkına şükranlarımıza sunuyoruz. DEİK ve BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun düzenlediği bu muhteşem buluşma nedeniyle teşekkür ediyorum."