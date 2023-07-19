Ticaret Bakanı Ömer Bolat BAE-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: Daha fazla iş birliği yapmaya hazırız

"Lojistik gibi sektörlerde BAE firmalarının yatırım konusunda çok önemli fırsatlara sahip olacağına inanıyoruz. Daha geçen hafta ziyarette bulunan ve kendisiyle görüşme yaptıktan iki saat sonra Yatırım Bakanı olarak atanan El Suwaidi'nin ADQ şirketinin ülkemizde çok önemli yatırımları bulunmaktadır. Geçtiğimiz mart ayında Türkiye Varlık Fonu ile Abu Dabi Kalkınma Holdingi arasında ülkemizde teknoloji ekosisteminin geliştirilmesi için 300 milyon dolar değerinde fonun kurulması kararlaştırılmıştı. Biz, gerek teknoloji altyapımız gerekse kalifiye beşeri sermayemizle ülkemizde daha fazla BAE firmalarını görmeyi arzu ediyoruz. Diğer taraftan Abu Dabi 2030 vizyonuyla enerji, petrokimya, metaller, havacılık, savunma sanayii gibi birçok sektörlerde BAE yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için de çok önemli fırsatların olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu noktada iki ülkenin saygıdeğer devlet başkanlarının kurduğu çok yakın diyalog ve temasların bir yansıması olarak karşılıklı yatırımların da hızlanacağını değerlendiriyoruz. Uluslararası alanda dünya ikinciliğine sahip olan Türkiye'deki müteahhitlerimizin BAE'de 12.5 milyar değerinde 141 projeyi aldıklarını ve çoğunu başarıyla tamamladıklarını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Müteahhitlerimiz, konuttan havalimanlarına tünellerden turistik tesislere uzanan geniş bir yelpazede, diğer ülkelerde olduğu gibi BAE'de de rüştlerini ispat etmişlerdir. Bundan sonra müteahhitlik firmalarımız BAE'nin 2030 vizyonu çerçevesinde büyük çaplı projeleri almaya ve taahhütlerini yerine getirmeye hazırdırlar.