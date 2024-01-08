Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde

, "Ekonomide her şey zincirleme olarak birbirine bağlıdır. Önce istikrar ve güven, ona bağlı olarak yatırımların artması, yatırımlarla beraber üretimin artması, bu üretimin satılacağı bir talebin oluşması, iç talep ve dış talep, dış talep yoluyla döviz kazanma faaliyeti, kazandığımız dövizle de ihtiyacımız olan ithalatı yapabilmek, enerjide olsun hammaddede olsun. Bu şekilde de insanlarımıza iş imkanlarını artırmak, bu çok önemli bir döngüdür, bir zincirdir. Bu zincirin en ufak bir halkasında kopuş olmaması gerekir. Bu anlamda piyasaların dengede yürütülebilmesi önemli. Enflasyon ve fiyat artışı dalgalanmaları karşısında tüketicilerimizi korumak ve bazı stokçuluk, fahiş fiyat çabalarına karşı hem piyasa dengelerini korumak hem de tüketicilerin mağdur edilmesini önlemek için önemli faaliyetler yapıyoruz. Gerek sektörel düzenlemeler, gerekse denetim yetkileri, yanlış yapanlar olduğunda da denetim, soruşturma ve kanunlarda yazan idari para cezalarını uygulamak gibi yöntemlerle piyasada varlığımızı gösteriyoruz. Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz