Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İsrail ile ticaretimiz sıfır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurması üzerinden yapılan kara propagandaya cevap verdi. Türkiye'nin İsrail’e ithalat ve ihracatını sıfıra indirdiğini belirten Bolat, "Burada azınlık bir grup kara propaganda yapıyor. İsrail’e hizmet eden bir grup Türkiye’nin yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışıyor" dedi.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuşan Bolat, şunları söyledi: "İsrail ile dünyada en çok mücadele eden ve Filistin’e en çok yardım eden ülke biziz. Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail’in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz. Filistin’deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail’e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail’den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar, ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz."