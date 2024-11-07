Bakan Bolat tartışmalara son noktayı koydu: İsrail ile ticaretimiz sıfır

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kalıcı ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarı başlayana kadar İsrail'le ticaret yapılmama kararının geçerli olduğunu belirtti. İsrail'e hizmet eden bir grubun kara propaganda yaparak Türkiye'yi yıpratmaya çalıştığını söyleyen Bolat, "Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi. İsrail'e hizmet eden bir grup... Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nda, yıl sonu ihracat hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ekim ayı rekor ihracatını açıkladıklarını hatırlatan Bolat, mal ihracatında tarihin en yüksek ekim ihracatının gerçekleştiğini ifade etti.
"Bölgemizde sıcak savaşlar, artan korumacılık tedbirleri, ekonomik büyümede küresel alandaki zayıflık kaygı verici gelişmeler ama buna rağmen ihracatçılarımız ve biz, sahada net şekilde çaba gösteriyoruz. Kalan 2 ayda da geçen yılı aşarak 264 milyar dolarlık OVP hedefimizi tutturmak amacındayız. Kasım, aralık ayında rekor denemeleri yine yapacağız, şu an iyi gidiyoruz. İlk 6 gün itibarıyla yüzde 4,5'lik bir artışımız var. Hizmet ihracatımız da çok iyi gidiyor.
Pandeminin olduğu dönemde bile Türkiye ekonomik büyümesini yüzde 2 civarında başardı, diğer Avrupa ülkeleri küçülme yaşamışlardı. 2024'te dünyada yüzde 3,2 civarında büyüme bekleniyor. 2025 için de IMF tahmini yine yüzde 3,2 civarında. Bu yıl bakıyoruz bizim yüzde 41-42'lik en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde büyüme yine zayıf, ithalatlarında düşüş var ama bizim AB'ye ihracatımızda ilk 10 ay itibarıyla 3-4 milyar dolarlık bir artışımız var. Bu önemli bir başarı. Balkanlar coğrafyası ile ticaretimiz artıyor, bu alanda çalışmalar yürütüyoruz"
"Bu sene hizmetler sektöründe 112-113 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşacağız"
Bakan Bolat, Türk ürünlerinin oldukça kaliteli olduğunu ve aldığı talebi her geçen gün artırdığını bildirerek, bu görüntünün gelecek adına ümit verici olduğunu dile getirdi.
"Altın ithalatımızda 13,7 milyar dolar azalma var"
"İsrail'e hizmet eden bir grup..."
Filistin'deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail'e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail'den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar, ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz. Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi.