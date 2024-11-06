Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekim ayında ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarının yakalandığını açıkladı. Yeni sahalarda, yeni aramalar, yeni sondajlar yapacaklarını kaydeden Bakan Bayraktar, “Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye.” ifadelerini kullandı.

Ekim ayı rekor ayı oldu

Ekim ayı, ham petrol ve doğal gaz üretiminde rekor ayı oldu. Yurt içi aylık toplam ham petrol üretimi 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretimi ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Gabar ve Sakarya öncü

Bu dönemde Gabar’da aylık toplam ham petrol üretimi 1 milyon 566 bin 214 varil, Sakarya Gaz Sahası’nda ise doğal gaz üretimi 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak gerçekleşti. Bu da aylık bazda bu alanlardaki en yüksek üretim anlamına geliyor.

Aylık toplam petrol üretiminin yüzde 46,6’sı Gabar’dan, doğal gaz üretiminin yüzde 84’ü ise Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılandı.

Günlük ortalama rekoru

Ekim ayında günlük ortalama petrol üretiminde 108 bin 443 varil, doğal gaz üretiminde ise 7 milyon 568 bin 242 metreküp ile rekor kırıldı.

Günlük bazda rekor

En yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim’de, en yüksek günlük doğal gaz üretimi ise 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim’de yaşandı. 29 Ekim’de Gabar’daki üretim 52 bin 573 varil, 23 Ekim’de Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretimi de 6 milyon 666 bin 803 metreküp ile en yüksek seviyeye çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Ekim ayına ilişkin petrol ve doğal gaz verileri hakkında şunları kaydetti:

ODAKTA ÜRETİM VAR

Gerek petrolde gerekse doğal gazda üretime odaklandığımız bir yılı yaşıyoruz. Ekim ayında petrol ve doğal gaz üretimimiz hem aylık hem de günlük bazda yeni zirvelere ulaştı. Ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarını yakalandık.

YENİ KEŞİFLER

Elbette ülkemiz büyüyor, nüfusumuz artıyor, ihtiyaçlarımız çoğalıyor. Yeni sahalarda, yeni aramalarla, yeni sondajlarla hem petrolde hem de doğal gazda üretimimizi artıracağız. Somali’de sismik faaliyetlerine başlayan Oruç Reis örneğinde olduğu gibi farklı kıtalarda yeni rezervler, yeni keşifler için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye.







