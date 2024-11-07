Türkiye'nin geliştirdiği ANKA-III Yunan'a korku saldı: 'Türkler nereye gittiklerini biliyor'

Yunan basını, Türkiye'nin ANKA-III insansız hava aracını tanıtmasının ardından Ege ve Doğu Akdeniz'deki stratejilerinin önemli ölçüde değiştiğini vurguladı. Atina yönetimine yönelik "Türkler hedeflerinin farkında" şeklinde dikkat çekici bir uyarıda bulunan medya, bu gelişmenin bölgedeki dengeyi etkileyebileceğini öne sürdü. Yapılan analizlerde "Kesin olan şu ki, bu gelişme Yunan ve Rum tarafına bir an önce çözüm bulma konusunda baskı yapacaktır. Çünkü Türkler nereye gittiklerini biliyor." ifadelerine yer verildi.
Son yıllarda Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımlarla yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de dikkat çekiyor. Özellikle yerli ve milli teknolojilerle üretilen insansız hava araçları (İHA ve SİHA), bu başarının önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.
Bu kapsamda geliştirilen ANKA-III insansız savaş uçağı da uluslararası alanda ilgi görüyor. Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Türkiye’nin bu yeni teknolojik gücü Yunanistan’da endişeye neden olmuş durumda.
"Ege'de stratejik hakimiyet"
Türkiye'nin ana hedefinin Ege'de stratejik hakimiyet sağlamak olduğu ileri sürüldü.
Yunanistan'ın karargah-mühimmat depolarının muhtemel bir Türk-Yunan askeri çatışması durumunda füze kullanan Türk SİHA muharebe filoları tarafından hedef olacağından bahsedildi.
- ANKA III'ün ilk mühimmatlı uçuşuna ilişkin detaylar da haberde yer aldı. ANKA III'ün Türkiye'nin süpersonik saldırı uçağı geliştirme hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı.
"Yunan ve Rum tarafına baskı yapacak"
İstihbarat, gözetleme ve keşif yeteneğine sahip olacağının altını çizen Yunan basını şu ifadeleri kullandı: