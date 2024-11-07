Türkiye'nin geliştirdiği ANKA-III Yunan'a korku saldı: 'Türkler nereye gittiklerini biliyor'

"ANKA III hassas güdümlü mühimmat taşıyabilir ve elektronik harp operasyonlarını yürütebilir. Muhtemelen yer istasyonları tarafından yönetilecek olsa da, otonom olarak uçabilecek ve görevleri yerine getirebilecek. Kesin olan şu ki, bu gelişme Yunan ve Rum tarafına bir an önce çözüm bulma konusunda baskı yapacaktır. Çünkü Türkler nereye gittiklerini biliyor."