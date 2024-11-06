CANiK Team’den Türkiye Şampiyonası’nda dört dörtlük başarı

CANiK’in de bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma Grup bünyesinde faaliyet gösteren CANiK Team, önemli atıcılık organizasyonlarında ödülleri toplamaya devam ediyor.





Türkiye’nin önde gelen silah üreticisi CANiK’in ana sponsorluğunda, geleneksel olarak Cumhuriyet haftasında düzenlenen 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası, 26-27 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi.

12 farklı ülkeden 145 sporcunun katıldığı turnuvada, CANiK Team sporcuları, bireysel ve takım başarılarıyla dikkatleri üzerine çekerek büyük ödüllerin sahibi oldu.

CANiK Team’in başarılı sporcusu Alperen Kıvılcım, şampiyonanın 4. yılında da genel sıralama birinciliğini koruyarak Carry Optic Division Champion, Carry Optic Most Accurate ve High Industry ödüllerini kazandı. Takımın bir diğer yetenekli atıcısı Taha Oğuzhan Kaymak ise ESP-EX kategorisinde ikincilik ödülüne ulaştı. CANiK Team sporcuları bu yarışmayı toplamda 4 ödülle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attılar.

CANiK Team sporcuları, başarılarının ardında yer alan CANiK Academy tarafından hazırlanan özel antrenman programlarıyla çalışmalarına devam edecek. CANiK Academy'nin kapsamlı ve yenilikçi eğitim programları, sporcuların teknik yeteneklerini geliştirmelerine ve yarışmalarda üstün başarı elde etmelerine katkı sağlıyor.

CANiK, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olarak, yüksek kaliteli ve güvenilir tabancalarıyla 70 ülkeye ihracat yapıyor. CANiK Team ve CANiK Academy ile atıcılık sporuna olan desteğini sürdüren şirket, Türkiye’de ve dünya çapında atıcılık sporunun gelişimine katkıda bulunuyor.





CANiK’in global hedefleri doğrultusunda kurulan CANiK Team, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil ederken, CANiK markasının yenilikçi, güçlü ve güvenilir imajını da pekiştiriyor. CANiK Team sporcuları, hem bireysel hem de takım başarılarıyla dünya genelindeki önemli atıcılık organizasyonlarında ödüller kazanarak bu alanda öne çıkıyor. CANiK Team, uluslararası yarışmalarda aldığı bu ödüllerle CANiK marka değerini artırıyor, Türkiye’yi uluslararası alanda gururlandırıyor.



