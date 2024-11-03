Ticaret Bakanı Bolat: Suudi Arabistan'la ticaretimizde tarihi rekoru kıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ticarete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkinlerin mükemmele yakın düzeyde olduğunu ifade eden Bakan Bolat, "Karşılıklı ticaretimizde bu yıl tarihi bir rekor kırıp 8 milyar doları aşacağız. 2025 için hedefimiz 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak olacak." dedi. Bakan Bolat ayrıca Türkiye'nin şu anda 1,2 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını, kişi başına milli gelirin yıl sonunda 15 bin dolara ulaşacağını, mal ve hizmetler ihracatının 375 milyar dolara yükseleceğini de dile getirdi.
"Yakın ilişkiler geliştirdik"
İkili ticarette tarihi rekor hedefi
"Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da mükemmel düzeye yakın ilişkilerimiz var ve giderek yükselmektedir. Karşılıklı ticaretimizde bu yıl tarihi bir rekor kırıp 8 milyar doları aşacağız. 2025 için hedefimiz 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak olacak. Onu da sizlerin sayesinde birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. İslam ülkeleri 2002 yılında Türkiye'nin dış ticaretinde yüzde 10 civarında bir paya sahipti. Bugün bu oran yüzde 30'a ulaştı."
"Türk müteahhitler bu yıl en çok ihaleyi Suudi Arabistan'da kazandı"
Ticaret Bakanı Bolat, Türk müteahhitlerin bugüne kadar 520 milyar dolarlık 12 bin 330 projeyi 138 ülkede başarıyla tamamladığını belirterek, "Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan'da30 milyar dolarlık 420 projeyi başarıyla tamamladı." ifadesini kullandı.
Bolat, Türk müteahhitlerin bu yılın 9 ayında dünyada en çok Suudi Arabistan'da inşaat ihalesi kazandığını kaydederek, 2,3 milyar dolarlık kontratlara imza attığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 3 milyar doları geçmesini ümit ettiklerini anlattı.
"Kişi başına milli gelir yıl sonunda 15 bin dolara ulaşacak"
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'de halihazırda tam 1400 Suudi Arabistanlı yatırımcının 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.
"Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimiz ve 23 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız, 3 ülkeyle de tercihli ticaret anlaşmamız bulunmaktadır. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında her hafta yapılan 100'e yakın seferden iş insanları ile hac, umre ve turizm faaliyeti yapan yolcularımız istifade etmektedirler. Suudi Arabistan'dan geçen yıl ve bu yıl birer milyona yakın Suudi turistleri ülkemizde ağırlamaktan da onur duyuyoruz. Onları önümüzdeki yıllarda daha büyük sayılarda ülkemizde ağırlamaktan da kıvanç duyacağız."