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Bakan Bolat Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü: İşbirliği alanlarımız güçleniyor

Bakan Bolat Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü: İşbirliği alanlarımız güçleniyor

13:3929/10/2024, Salı
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Besar Durmisi ile görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin "Firmalarımızın önemli yatırımcı gruplar arasında yer aldığı ve en büyük 7'nci ticaret ortağı olduğumuz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve başta savunma sanayisi olmak üzere işbirliği alanlarımızı güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, savunma sanayisi başta olmak üzere işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.


Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Durmisi ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.


"İşbirliği alanlarımız güçleniyor"

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile gelecek dönemde atılacak adımları ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, firmalarımızın önemli yatırımcı gruplar arasında yer aldığı ve en büyük 7'nci ticaret ortağı olduğumuz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve başta savunma sanayisi olmak üzere işbirliği alanlarımızı güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikili işbirliğimizin derinleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyor, Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını kutladığımız bu şanlı günde misafirimiz olan kıymetli Bakan ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyuyorum"


#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#Besar Durmusi
#işbirliği
#Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

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