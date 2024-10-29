Bakan Bolat Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile görüştü: İşbirliği alanlarımız güçleniyor

"Türkiye olarak, firmalarımızın önemli yatırımcı gruplar arasında yer aldığı ve en büyük 7'nci ticaret ortağı olduğumuz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve başta savunma sanayisi olmak üzere işbirliği alanlarımızı güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımızın ikili işbirliğimizin derinleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyor, Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını kutladığımız bu şanlı günde misafirimiz olan kıymetli Bakan ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyuyorum"