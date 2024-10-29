Volkswagen Almanya'daki 3 fabrikasını kapatıyor

Volkswagen, Almanya'da en az 3 fabrikayı kapatmayı planlıyor.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı planlıyor. Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için bir master planı hazırlaması gerektiğini belirten Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını söyledi.
Alman otomobil üreticisi
Volkswagen’in Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığı bildirildi.
Volkswagen çalışanlarını temsil eden
Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Wolfsburg'da yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor." dedi.
Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için bir master planı hazırlaması gerektiğini belirten Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını söyledi.
Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar avroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.
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