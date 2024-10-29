Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Volkswagen Almanya'daki 3 fabrikasını kapatıyor

Volkswagen Almanya'daki 3 fabrikasını kapatıyor

09:4929/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Volkswagen, Almanya'da en az 3 fabrikayı kapatmayı planlıyor.
Volkswagen, Almanya'da en az 3 fabrikayı kapatmayı planlıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı planlıyor. Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için bir master planı hazırlaması gerektiğini belirten Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını söyledi.

Alman otomobil üreticisi
Volkswagen’in Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığı bildirildi.
Volkswagen çalışanlarını temsil eden
Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Wolfsburg'da yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor." dedi.
Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için bir master planı hazırlaması gerektiğini belirten Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını söyledi.
Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar avroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.
#Almanya
#Volkswagen
#Daniela Cavallo

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
El Yapımı Deri Çanta Almanın ve Kullanmanın Önemli Detayları