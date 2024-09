Volkswagen depremi ve Berlin'de çöküş: Almanya çifte kriz sarmalında

Her ne kadar Alman siyaset geleneğinde seçime bir yıl kala erken seçim ilanı olmasa da, üçlü koalisyonun önümüzdeki bir seneyi doldurmasının mümkün olmadığı değerlendiriliyor. Geçen hafta Thüringen ve Saksonya eyaletlerindeki seçimlerde aşırı sağcı AfD ile birlikte CDU'nun birinci parti çıkması ve koalisyonun adeta sandığa gömülmesi, Scholz hükümetini zorlu günlerin beklediği ve her an erken seçim kararı alabileceği beklentisini artırdı. VW krizinin bu süreci daha da hızlandırabileceği değerlendiriliyor.