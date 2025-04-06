iAtatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavları 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından soru ve cevap anahtarları da yayımlandı. ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz net bir tarih üniversite tarafından belirtilmedi. İşte ATA AÖF vize sınavları hakkındaki son gelişmeler.





ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli öğrencilerimiz, Ara (Vize) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 09 Nisan 2025 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz.

ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Üniversite tarafından sınav sonuç tarihi duyurulduğunda sayfamızda paylaşacağız.





Başarı durumlarının ilanı

MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili birim başkanlığınca dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar bölüm/anabilim dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük tarafından duyurulur.

(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO’su 3,00 – 3,49

arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50 - 4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Bölüm/anabilim dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı iki yıl saklamak zorundadır.

Sınav sonucuna itiraz