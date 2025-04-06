Atatürk Üniversitesi'nin ATA AÖF vize sınavları bugün tamamlandı. Sınavlara katılan öğrenciler soru ve cevapları incelerken, sonuçların da ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü ara sınavların soruları obs.ataüni.edu.tr adresinden yayınlandı. Peki ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
iAtatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavları 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından soru ve cevap anahtarları da yayımlandı. ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz net bir tarih üniversite tarafından belirtilmedi. İşte ATA AÖF vize sınavları hakkındaki son gelişmeler.
ATA AÖF SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli öğrencilerimiz, Ara (Vize) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 09 Nisan 2025 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz.
ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Üniversite tarafından sınav sonuç tarihi duyurulduğunda sayfamızda paylaşacağız.
Başarı durumlarının ilanı
MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili birim başkanlığınca dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar bölüm/anabilim dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük tarafından duyurulur.
(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO’su 3,00 – 3,49
arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50 - 4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Bölüm/anabilim dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı iki yıl saklamak zorundadır.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm/anabilim dalı ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.