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Konya’da 755 yeni sosyal konut hayata geçiriliyor: TOKİ Selçuklu 2. etap konutları ne zaman başlayacak?

Konya’da 755 yeni sosyal konut hayata geçiriliyor: TOKİ Selçuklu 2. etap konutları ne zaman başlayacak?

15:516/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TOKİ sosyal konut projesi
TOKİ sosyal konut projesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya'nın Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde önemli bir konut ve sosyal donatı projesi için ihale sürecini başlattı. Proje kapsamında 755 konut, 20 dükkan ve 24 derslikli bir ilkokul inşa edilecek.

TOKİ, Konya’da uygun fiyatlı konut üretimine devam ediyor. Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde ikinci etap proje yükselecek. İhale, 12 Mayıs 2025 saat 11:00'de açık usulle gerçekleştirilecek ve teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden alınacak. İhaleye katılacak firmalardan, teklif bedelinin %3'ü kadar geçici teminat isteniyor.  

TOKİ KONYA SELÇUKLU 2. ETAP KONUTLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Projenin yer tesliminden sonra 550 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor ve inşaata yer tesliminden itibaren 10 gün içinde başlanacak. Konutlar ve dükkanlar tünel kalıp sistemiyle, okul binası ise konvansiyonel kalıp sistemiyle inşa edilecek.

Proje, altyapı ve çevre düzenlemelerini de kapsayacak. Bu proje ile Konya'da konut ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, bölgedeki sosyal ve ticari hayatın da canlanması bekleniyor. Yüzlerce ailenin uygun fiyatlı konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı bulacağı belirtiliyor.

#TOKİ sosyal konut projesi
#TOKİ
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