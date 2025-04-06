TOKİ, Konya’da uygun fiyatlı konut üretimine devam ediyor. Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde ikinci etap proje yükselecek. İhale, 12 Mayıs 2025 saat 11:00'de açık usulle gerçekleştirilecek ve teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden alınacak. İhaleye katılacak firmalardan, teklif bedelinin %3'ü kadar geçici teminat isteniyor.

TOKİ KONYA SELÇUKLU 2. ETAP KONUTLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Projenin yer tesliminden sonra 550 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor ve inşaata yer tesliminden itibaren 10 gün içinde başlanacak. Konutlar ve dükkanlar tünel kalıp sistemiyle, okul binası ise konvansiyonel kalıp sistemiyle inşa edilecek.