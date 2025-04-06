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Sinop OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sinop OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

16:246/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Sinop OGM işçi alımı kura sonuçları</p>
Sinop OGM işçi alımı kura sonuçları

OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları il müdürlükleri tarafından tek tek açıklanıyor. Orman Genel Müdürlüğü kura çekilişi bayram öncesinde il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. 4 Nisan 2025 itibariyle, 14 ilde OGM kura sonuçları isim listesi açıklandı. İşte Sinop arazöz şoförü asil ve yedek adayların isim listesi.

Sinop OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi merak konusu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. Kura çekilişi bölge müdürlükleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi. Sinop OGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı.

#OGM
#OGM işçi alımı
#Orman Genel Müdürü

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Ankara Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) daimi işçi alımı noter kurası sonuçları isim listesi