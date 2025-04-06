Sinop OGM işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi merak konusu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. Kura çekilişi bölge müdürlükleri tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi. Sinop OGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı.