Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek. 36 puanı bulunan ve bu sezon deplasmanda sadece 1 kez kazanabilen Trabzonspor 11. sırada yer alıyor.