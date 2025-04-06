Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek. 36 puanı bulunan ve bu sezon deplasmanda sadece 1 kez kazanabilen Trabzonspor 11. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'de Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü sarı kart görmeleri halinde Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Sarı-lacivertlilerde eksik bulunmuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Cham, Batagov ve Hüseyin Türkmen bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.