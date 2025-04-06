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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

16:146/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe son dakikada Sofyan Amrabat'ın attığı golle 3-2 kazanmıştı.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe son dakikada Sofyan Amrabat'ın attığı golle 3-2 kazanmıştı.

Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek. 36 puanı bulunan ve bu sezon deplasmanda sadece 1 kez kazanabilen Trabzonspor 11. sırada yer alıyor.


Fenerbahçe'de Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü sarı kart görmeleri halinde Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.


Sarı-lacivertlilerde eksik bulunmuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Cham, Batagov ve Hüseyin Türkmen bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Livakovic, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko.
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Okay, Savic, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan, Visca, Banza.


FENERBAHÇE - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

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