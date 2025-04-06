Trendyol Süper Lig 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.





Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 51, 64, 77. dakikada Anderson Talisca (3) ile 60. dakikada Milan Skriniar kaydetti. Bordo-mavililerin tek golünü 45+4. dakikada Denis Draguş attı.





İkinci yarıda oyuna dahil olan Anderson Talisca attığı üç golle karşılaşmaya damga vurdu. Brezilyalı yıldız, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'ini Trabzonspor'a karşı yaptı.





Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 68 yaptı ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Trabzonspor ise 36 puanla 11. sırada kaldı.





Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Sivasspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer sahasında Rizespor'u ağırlayacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

20' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Allan Saint-Maximin'in sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta paralel giden top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

25' Pedro Malheiro'nun kısa düşen geri pasında topla buluşan Sofyan Amrabat'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

29' Trabzonspor gole yaklaştı. Oleksandr Zubkov'un ceza alanının sağından içeri çevirdiği ortasına yükselen Simon Banza'nın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.

35' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Fred'in yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

45' Hızlı gelişen atakta Simon Banza'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Denis Dragus, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla topu Dominik Livakovic'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

İKİNCİ YARI

51' Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Talisca, yaptığı vuruşla kaleci Uğurcan Çakır ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

60' Ceza alanında oluşan karambolde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Milan Skriniar, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.

64' Saint-Maximin'in sol kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Talisca, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 3-1.

77' Szymanski'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Okay Yokuşlu'dan dönen topu önünde bulan Talisca, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şık vuruşuyla topu Uğurcan Çakır'ın solundan köşede ağlarla buluşturarak kendisinin üçüncü, takımının maçtaki dördüncü golünü atan isim oldu: 4-1.





FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR:

Szymanski 100. resmi maçına çıktı

Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı. Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.





Saint-Maximin ligde 121 gün sonra ilk 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.





Livakovic 2 maç sonra ilk 11

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 2 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı. Samsunspor karşısında kaleyi koruyan Livakovic, Bodrum FK ve Galatasaray maçlarında ise yedek soyunmuştu. Hırvat kaleci, Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.





Bu sezon 4. kez geriye düştüğü maçı kazandı

Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez geriye düştüğü bir maçı kazandı. Ligin 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kulüp tarihinin en erken golünü yiyen Fenerbahçe, ilk yarısı 2-2 biten maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, 21. haftada ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken, 22. haftada ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti.





Milan Skriniar üst üste ikinci kez ağları havalandırdı

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımını öne geçiren golü atarken, ligde üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı. Tadic'in ceza sahası içinde kayarak verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunu yapan Skriniar, takımının ikinci golünü kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçiren isim olmuştu.





Penaltı VAR'dan geldi

Müsabakanın 50. dakikasında Osayi-Samuel, ceza sahasına girerken Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Mehmet Türkmen bu pozisyonda faul kararı verip Mustafa Eskihellaç'a sarı kart gösterdi. VAR odasından gelen uyarıda pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde olduğu belirtilirken, hakem Mehmet Türkmen de penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.











