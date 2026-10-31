Mason Greenwood neden kadroda yok? Sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, mücadele için açıklanan maç kadrosunda kendisine yer bulamadı. 25 yaşındaki futbolcunun kadroda olmama nedeni de belli oldu.

Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mason Greenwood, hastalığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyecek. Teknik heyetin, İngiliz futbolcuyu sağlık durumu sebebiyle maç kadrosuna dahil etmediği öğrenildi.

BU SEZON 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Greenwood, çıktığı karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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