Mason Greenwood neden kadroda yok? Sebebi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Göztepe ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için alınan kararın sebebi belli oldu.
Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, mücadele için açıklanan maç kadrosunda kendisine yer bulamadı. 25 yaşındaki futbolcunun kadroda olmama nedeni de belli oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mason Greenwood, hastalığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyecek. Teknik heyetin, İngiliz futbolcuyu sağlık durumu sebebiyle maç kadrosuna dahil etmediği öğrenildi.
Sarı-lacivertli formayla bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Greenwood, çıktığı karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.