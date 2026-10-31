Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır

29 Ekim'i kutlamayan tek Süper Lig takımı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Süper Lig ekipleri sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayımladı. Kulüplerin peş peşe paylaşımlar yaptığı günde bir takımın sessiz kalması ise dikkat çekti.