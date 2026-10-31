Beşiktaş Kasımpaşa maçına hazır
15:43, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Vlahovic idmanda şut çalışması yaptı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik idman yaptı.
Antrenman, duran top ve bireysel şut çalışmalarıyla sona erdi.
Spor
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