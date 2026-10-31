Süper Lig maçı buz pistine döndü: Futbolcular ayakta duramadı
14:17, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 14:26, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor ile Çorum FK arasında oynanan karşılaşmada ilginç görüntüler yaşandı. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadelede futbolcular, herhangi bir müdahale olmadan sık sık kayarak yere düştü. Zeminde tutunmakta zorlanan bazı oyuncular, maçın ilk bölümünde kramponlarını değiştirmek zorunda kaldı.
Erzurumspor'un sahasında Çorum FK'yı konuk ettiği karşılaşmada başlama düdüğünün ardından futbolcuların ayakta kalmakta zorlandığı görüldü.
Oyuncuların, ikili mücadeleye girmeden de zeminde kayarak yere düşmesi dikkat çekti.
Mücadelenin ilk 15 dakikasında Erzurumspor'dan Orhan Ovacıklı ile Çorum FK forması giyen Diomande kenara gelerek kramponlarını değiştirdi.
Çorum FK'da Cengiz Ünder de ilerleyen dakikalarda aynı nedenle saha kenarına yöneldi.
Futbolcuların maçta yaşadığı zor anlar
Futbolcuların maçta yaşadığı zor anlar
Futbolcuların maçta yaşadığı zor anlar
Başlıklar :Süper LigErzurumsporÇorum FK