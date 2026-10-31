Trabzonspor'da 7 eksik

Eyüpspor Süper Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ogün Kamacı yapacak.