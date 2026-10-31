Trabzonspor'da 7 eksik
13:25, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçındaki 11'i
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
Spor
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