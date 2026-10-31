Transfer savaşı şimdiden başladı: Batrakov için 5 dünya devi devrede!
Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Liverpool ve Arsenal'ın ardından Barcelona ile Paris Saint-Germain de 21 yaşındaki futbolcuyu takibe aldı.
Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov, Avrupa transfer piyasasının gündemine girdi. Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı genç futbolcunun, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından takip edildiği iddia edildi.
İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 2 golle öne çıkan Batrakov için Liverpool ve Arsenal'ın ardından Barcelona ile Paris Saint-Germain de devreye girdi.
Barcelona ve PSG de yarışa katıldı
21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunun performansını yakından takip eden kulüplerin sayısının arttığı belirtildi. Haberde, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in scout ekiplerinin Batrakov'u izlediği ve genç futbolcunun transfer listelerinde üst sıralarda yer aldığı öne sürüldü.
Liverpool ve Arsenal'ın da daha önce gündemine aldığı iddia edilen Batrakov için Avrupa'nın önemli kulüpleri arasında rekabet yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Manchester United, Chelsea ve Manchester City de takipte
Aleksey Batrakov'u takip ettiği belirtilen kulüpler yalnızca Barcelona, PSG, Liverpool ve Arsenal ile sınırlı değil. Habere göre Manchester United, Chelsea ve Manchester City de genç futbolcunun durumunu yakından izliyor.
Batrakov'un Avrupa futbolunda giderek daha fazla ilgi görmesi, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgili gelecekteki transfer planlarını da gündeme getirdi.
Serbest kalma maddesi 50 milyon sterlin mi?
Haberde yer alan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Batrakov'un sözleşmesindeki serbest kalma maddesi oldu. Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmesi bulunduğu belirtilen 21 yaşındaki futbolcunun kontratında yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesinin yer aldığı öne sürüldü.