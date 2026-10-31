Eyüpspor Süper Lig'de yarın Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak

Ligde tek galibiyeti bulunan Eyüpspor, üçüncü haftada Alanyaspor'u yenerek aldığı 3 puanın ardından oynadığı 6 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu. 9 maçta 8 mağlubiyeti bulunan Eyüpspor, 3 puanla ligin son basamağında yer alıyor.

Dokuz haftayı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Diyarbakır temsilcisi ise 20 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.