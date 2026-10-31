Chelsea - Manchester United CANLI BEIN SPORTS 3 İZLE || Chelsea - Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı?

Süper Lig maçı buz pistine döndü: Futbolcular ayakta duramadı

Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor ile Çorum FK arasında oynanan karşılaşmada ilginç görüntüler yaşandı. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadelede futbolcular, herhangi bir müdahale olmadan sık sık kayarak yere düştü. Zeminde tutunmakta zorlanan bazı oyuncular, maçın ilk bölümünde kramponlarını değiştirmek zorunda kaldı.