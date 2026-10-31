İlker Yağcıoğlu Galatasaray maçının ardından büyük bir şaşkınlıkla açıkladı: "Hayatımda ilk defa şahit oluyorum"

Deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın aynı anda 5 oyuncu değiştirmesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçın çok fazla konuşulacak bir tarafı yok, çok tek taraflı oldu. Konyaspor'a bakıyorsun hücum ediyor desen hücum edemiyor, savunma yapıyor desen savunma yapamıyor. Ligde 6 tane gol atmış, 6 golle kümede falan kalamazsın. Bu takım bundan daha iyisini verebilecek bir takım. Özellikle gol atma konusunda ciddi sorun yaşayan bir takım. Nasıl bir çözüm bulurlar bilmiyorum."



