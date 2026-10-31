İlker Yağcıoğlu Galatasaray maçının ardından büyük bir şaşkınlıkla açıkladı: "Hayatımda ilk defa şahit oluyorum"
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, sarı-kırmızılı takımın rahat galibiyetine dikkat çekerken teknik direktörün aynı anda 5 oyuncu değiştirmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Konyaspor karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Osimhen, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov ve Rafael Leao kaydetti.
Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Galatasaray, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Konyaspor ise 8 puanda kaldı.
Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın rahat bir galibiyet aldığını belirtirken Konyaspor'un sahadaki performansını eleştirdi. Yağcıoğlu'nun özellikle ikinci yarıda yapılan 5 oyuncu değişikliğiyle ilgili sözleri dikkat çekti.
"Kemerburgaz'da çift kale yapsalardı daha fazla yorulurlardı"
Galatasaray'ın karşılaşmada zorlanmadığını vurgulayan İlker Yağcıoğlu, Konyaspor'un ortaya koyduğu oyuna ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.
Deneyimli yorumcu, "Kemerburgaz'daki tesislerde kendi aralarında çift kale yapsalardı daha fazla yorulurlardı, sakatlanma riskleri daha fazla olurdu, daha çok hırpalanırlardı. Böyle bir rakibe karşı oynadılar öyle söyleyeyim. Çok erken gelen bir gol, üst üste gelen goller. Galatasaray'da derbinin getirdiği moral var" ifadelerini kullandı.
Leao ve Batrakov'a özel parantez
Galatasaray'ın hücum oyuncularının performansını da değerlendiren Yağcıoğlu, Rafael Leao'nun fiziksel durumuna ve Aleksey Batrakov'un oyun zekâsına dikkat çekti.
Sarı-kırmızılıların karşılaşmayı erken bitirme düşüncesiyle sahaya çıktığını belirten Yağcıoğlu, "Baştan da işi bitirelim düşüncesi vardı. Salı günü Stuttgart maçı, önemli bir maç. Zaten orada yorulacağız, maçı bir an önce bitirelim düşüncesi. Leao'ya baktım maçın başında özellikle istekliydi, fizik olarak daha iyi duruma gelmiş. Ben de bu takımın bir parçası olacağım diye çaba gösteriyor" dedi.
Batrakov'un Galatasaray'a önemli katkı sağladığını vurgulayan deneyimli yorumcu, genç futbolcu için "İlk geldiği günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Müthiş bir oyun zekâsı var. Galatasaray'a büyük katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
5 oyuncu değişikliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Karşılaşmanın tek taraflı geçtiğini belirten İlker Yağcıoğlu, Konyaspor'un hem hücumda hem de savunmada yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ev sahibi ekibin gol yollarındaki sıkıntısının altını çizen Yağcıoğlu, ligdeki gol üretiminin yetersiz olduğunu ifade etti.
Deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın aynı anda 5 oyuncu değiştirmesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
"Bu maçın çok fazla konuşulacak bir tarafı yok, çok tek taraflı oldu. Konyaspor'a bakıyorsun hücum ediyor desen hücum edemiyor, savunma yapıyor desen savunma yapamıyor. Ligde 6 tane gol atmış, 6 golle kümede falan kalamazsın. Bu takım bundan daha iyisini verebilecek bir takım. Özellikle gol atma konusunda ciddi sorun yaşayan bir takım. Nasıl bir çözüm bulurlar bilmiyorum."
Galatasaray'ın rahatlığını vurgulayan Yağcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"55. dakikada biten bir karşılaşmaydı. 61. dakikada, hayatımda ilk defa 5 tane oyuncuyu birden görüyorum, 4'ü gördüm ama 5'i ilk defa gördüm. Belki de unutmuş olabilirim. Bu şu demek, bizim takımın yarısını değiştireyim onlar da sizinle başa çıkar gibi. Kötü de bir mesaj Konyaspor'a. Konyaspor tarafında kimsenin memnun olmadığını düşünmüyorum."
"Galatasaray'da işler yolunda gidiyor"
Galatasaray'ın son haftalardaki performansını da değerlendiren İlker Yağcıoğlu, sarı-kırmızılı ekibin eleştirildiği dönemin ardından yeniden istikrarlı sonuçlar almaya başladığını söyledi.
Galatasaray'ın ligdeki puan ortalamasına dikkat çeken Yağcıoğlu, "Galatasaray'ı eleştiriyorduk kötü oynuyor, son dakikalarda kazanıyor diye. Sporting maçı, üstüne Barcelona maçı acaba krize giriyor mu derken 2,5 puan ortalaması tutturdu. 10 maç, 25 puan. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan, salı akşamı bir 3 puan daha alırlarsa orada da hedeflerine ulaşma anlamında önemli bir adım atmış olacaklar. Kısacası Galatasaray'da işler yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.