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Fenerbahçe - Göztepe | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Göztepe | Canlı skor - Canlı sonuç

15:48, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Göztepe | Canlı skor - Canlı sonuç
Fenerbahçe'nin başında Dirk Kuyt yer alacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler 3 eksikle sahaya çıkarken, son 3 maçını kazanan İzmir temsilcisi galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Canlı anlatıma haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertliler galibiyet ararken, son haftaların formda ekibi Göztepe ise çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlenecek.

FENERBAHÇE'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de eksik oyuncuların durumu dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Marco Asensio ve Nathan Ake ise sakatlıkları sebebiyle Göztepe karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

GÖZTEPE'DE MORALLER YERİNDE

Son üç maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, Kadıköy deplasmanına yüksek moralle çıkacak. İzmir temsilcisinde Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısında da kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor.

Ligin 10. haftasına girilirken Fenerbahçe, topladığı 16 puanla 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 12 puanla 10. basamakta bulunuyor. Kadıköy'deki mücadele, her iki takımın da ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.


FENERBAHÇE - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan.


FENERBAHÇE - GÖZTEPE CANLI SKOR

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Başlıklar :FenerbahçeGöztepeTrendyol Süper Lig
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