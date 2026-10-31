Fenerbahçe - Göztepe | Canlı skor - Canlı sonuç
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler 3 eksikle sahaya çıkarken, son 3 maçını kazanan İzmir temsilcisi galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Canlı anlatıma haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertliler galibiyet ararken, son haftaların formda ekibi Göztepe ise çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlenecek.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de eksik oyuncuların durumu dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Marco Asensio ve Nathan Ake ise sakatlıkları sebebiyle Göztepe karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.
Son üç maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, Kadıköy deplasmanına yüksek moralle çıkacak. İzmir temsilcisinde Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısında da kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor.
Ligin 10. haftasına girilirken Fenerbahçe, topladığı 16 puanla 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 12 puanla 10. basamakta bulunuyor. Kadıköy'deki mücadele, her iki takımın da ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan.