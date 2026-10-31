Eski Galatasaraylı Süper Lig'in en şanssızı: Yok böyle istatistik

Sezon başında Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a kiralık transfer olan Ahmed Kutucu, Süper Lig'de dikkat çeken ancak bir o kadar da şaşırtıcı bir istatistiğe imza attı.

Yeşil-mavili formayla gol arayışını sürdüren deneyimli futbolcu, bu sezon çektiği 21 şutta henüz fileleri havalandıramadı.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde gol bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu, istatistikleriyle ligin en şanssız isimlerinden biri oldu. Rakip kaleleri 21 kez şutla yoklayan Rizesporlu futbolcu, tüm çabalarına rağmen gol sevinci yaşayamadı.

Bu alanda Süper Lig'in en şanssız futbolcusu olarak öne çıkan Ahmed Kutucu, ilerleyen haftalarda gol hasretine son vermek isteyecek.

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